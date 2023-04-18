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Захмарні премії мера Тернополя: суд виніс рішення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Захмарні премії мера Тернополя: суд виніс рішення
Суддя вирішила, що підписання документів від комісії про призначення премій було «номінальним обов’язком» Надала
фото: Суспільне Тернопіль

Суд вирішив закрити справу через відсутність факту адміністративного правопорушення

Сьогодні, 18 квітня, у Тернопільському міськрайонному суді завершили розгляд справи про адміністративне правопорушення щодо міського голови Тернополя Сергія Надала, який виписував собі премії. Про це повідомляє Terminovo.

Зазначається, що суддя Тернопільського суду Ірина Марциковська постановила, що рішення про створення комісії з видачі премії міському голові не є незаконним. Вона відкинула доводи звинувачення про те, що комісія складається з осіб, які безпосередньо пов'язані з мером.

При цьому суддя вирішила, що підписання документів від комісії про призначення премій було «номінальним обов’язком» Надала.

«У Надала не було реального конфлікту інтересів, оскільки діяв у рамках чинного законодавства України», – заявила суддя.

Таким чином, суд вирішив закрити справу через відсутність факту адміністративного правопорушення.

Прокуратура ж просила для Надала штраф у розмірі 6 800 гривень, оскільки він не звернувся до НАЗК щодо можливого конфлікту інтересів та продовжив виписувати собі премії.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції на своєму сайті повідомило, що склало протокол на Сергія Надала за частинами 1 та 2 статті 127-7 Кодексу про адміністративні правопорушення. За це його можуть оштрафувати на суму до 6 800 гривень.

У публікації Національного агентства з питань запобігання корупції йдеться про те, що Сергій Надал преміював сам себе у максимальному розмірі. За їхньої інформацією, обсяг преміальних міг сягати навіть 250% від посадового окладу. На сайті НАЗК йдеться і про допомогу на оздоровлення, а також матеріальну підтримку для вирішення соціально-побутових питань. І все це у максимальних гранично допустимих обсягах.

Такі діяння з боку очільника Тернополя містять ознаки порушень, передбачених частинами 1, 2 статті 172–7 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Теги: Тернопіль суд Сергій Надал премія

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