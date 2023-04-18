Захмарні премії мера Тернополя: суд виніс рішення

Суддя вирішила, що підписання документів від комісії про призначення премій було «номінальним обов’язком» Надала

Суд вирішив закрити справу через відсутність факту адміністративного правопорушення

Сьогодні, 18 квітня, у Тернопільському міськрайонному суді завершили розгляд справи про адміністративне правопорушення щодо міського голови Тернополя Сергія Надала, який виписував собі премії. Про це повідомляє Terminovo.

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Зазначається, що суддя Тернопільського суду Ірина Марциковська постановила, що рішення про створення комісії з видачі премії міському голові не є незаконним. Вона відкинула доводи звинувачення про те, що комісія складається з осіб, які безпосередньо пов'язані з мером.

При цьому суддя вирішила, що підписання документів від комісії про призначення премій було «номінальним обов’язком» Надала.

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«У Надала не було реального конфлікту інтересів, оскільки діяв у рамках чинного законодавства України», – заявила суддя.

Таким чином, суд вирішив закрити справу через відсутність факту адміністративного правопорушення.

Прокуратура ж просила для Надала штраф у розмірі 6 800 гривень, оскільки він не звернувся до НАЗК щодо можливого конфлікту інтересів та продовжив виписувати собі премії.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції на своєму сайті повідомило, що склало протокол на Сергія Надала за частинами 1 та 2 статті 127-7 Кодексу про адміністративні правопорушення. За це його можуть оштрафувати на суму до 6 800 гривень.

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У публікації Національного агентства з питань запобігання корупції йдеться про те, що Сергій Надал преміював сам себе у максимальному розмірі. За їхньої інформацією, обсяг преміальних міг сягати навіть 250% від посадового окладу. На сайті НАЗК йдеться і про допомогу на оздоровлення, а також матеріальну підтримку для вирішення соціально-побутових питань. І все це у максимальних гранично допустимих обсягах.

Такі діяння з боку очільника Тернополя містять ознаки порушень, передбачених частинами 1, 2 статті 172–7 Кодексу України про адміністративні правопорушення.