Онлайн проти навчання в укриттях: у мережі розгорілася дискусія про шкільну освіту під час війни

Одні батьки скаржаться на холод, шум і відсутність повноцінних занять у шкільних укриттях. Інші переконані, що дистанційне навчання позбавляє дітей спілкування з однолітками

Українські батьки та вчителі обговорили, який формат навчання є кращим для школярів під час повномасштабної війни: дистанційні уроки вдома чи очні заняття в шкільних укриттях. Думки учасників дискусії розділилися. Частина батьків підтримала онлайн-навчання, тоді як інші наголосили на важливості перебування дітей у школі під наглядом педагогів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на обговорення в соціальній мережі Threads.

Дискусію розпочала користувачка під ніком shvch.kate, яка запропонувала підписникам порівняти ефективність двох форматів навчання.

«Нещодавно почула думку, що нехай дитина краще сидить в шкільному укритті, аніж проходить навчання в онлайн форматі. Що скажете?», – запитала вона.

Допис викликав активне обговорення серед батьків із Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Сум та інших українських міст. З'ясувалося, що досвід навчання дітей суттєво відрізняється залежно від облаштування укриттів, організації занять та частоти повітряних тривог.

Одна з матерів із Харкова підтримала дистанційний формат, пояснивши свою позицію тим, що перебування дитини в укритті далеко не завжди означає проведення повноцінних уроків.

«Як мама з Харкова скажу, нехай краще сидить дома онлайн і будуть максимально всі уроки за розкладом, аніж в підземній на трьох уроках, або в укритті приватної, де також уроки не проводяться», – написала користувачка.

Інша учасниця обговорення, навпаки, наголосила на важливості соціалізації дітей. За її словами, навіть кілька днів очного навчання на тиждень дають школярам можливість спілкуватися з однолітками та бачити вчителів.

Схожу проблему описала ще одна користувачка, яка звернула увагу на те, що дистанційне навчання молодших школярів часто потребує постійної участі дорослих. Водночас більшість батьків працюють і не мають можливості контролювати навчальний процес протягом дня.

«Воно в обох випадках складно. В укриття відсутня нормальна вентиляція, вчителі з усіх сил намагаються проводити уроки, але, але... А з дистанційною формою навчання складно, бо якщо це молодша школа-дітей самих вдома не залишиш, в більшості випадків батьки працюють і такі уроки стають фізично неможливими, на жаль», – йдеться в одному з коментарів.

Інші батьки наголосили, що результативність навчання залежить насамперед від конкретної школи. У деяких закладах укриття обладнані партами, освітленням і вентиляцією, тому вчителі продовжують проводити заняття навіть під час повітряних тривог.

«Залежить від школи. Син в 2 класі. З укриттям нам пощастило – цокольний поверх, на всю будівлю - лише молодша школа, по 2 класи на паралелі, тобто 8 класів. Їдальня там же, тобто столи є, і їх на всіх вистачає. Є два окремих кабінети (син казав що то для четвертих класів)Так, трохи шумно, але для молодшої школи - офлайн краще (за наявності адекватних умов)», – розповіла одна з матерів.

Водночас батьки з Дніпра поскаржилися на часті переривання дистанційних уроків через повітряні тривоги. За словами однієї з матерів, у періоди підвищеної небезпеки заняття фактично припиняються, а опрацювання навчального матеріалу перекладається на дітей та їхніх батьків.

«Дніпро, навчання зовсім нема, в червоний рівень тривоги вчителя відключаються від онлайну, зранку до вечора червоний. Вчіться як хочете, самі своїх дітей навчайте – у нас в Дніпрі так», – написала користувачка.

Інша учасниця дискусії із Сум навела протилежний приклад. Її старша донька тривалий час навчалася дистанційно, тоді як молодший син відвідує школу з укриттям. На думку матері, очне навчання з учителем виявилося ефективнішим.

До обговорення долучилися й педагоги. Один із учителів висловив переконання, що дистанційний формат найбільше підходить студентам, тоді як школярі, особливо молодших класів, потребують безпосередньої взаємодії з педагогами.

«Як вчитель скажу так: онлайнове навчання може бути хоч +- ефективним в університеті, для молодшої школи – це супер неефективно. Для підлітків аналогічно, але трошки легше. Тут мама думає явно, що раз її дитина катає роботи через ШІ, то в неї все ок. Помилка. А ще краще ваша дитина буде під наглядом дорослих, поки ви на роботі, а не сидіти сама вдома і хто зна що робити, особливо під час тривог», – написав педагог.

Авторка початкового допису, яка також назвала себе вчителькою, заперечила таку оцінку. Вона зазначила, що її учні молодших класів успішно опановують навчальну програму дистанційно.

«А я, як вчитель, можу сказати абсолютно іншу думку: у мене молодші школярі класно опановують програму онлайн», – відповіла вона.

Окрему увагу учасники дискусії приділили досвіду Запоріжжя, де частина дітей навчається у спеціально облаштованих підземних школах.

Одна з матерів розповіла, що її дитина встигла спробувати кілька форматів навчання. За її словами, найкращим виявився варіант, за якого школярі можуть відвідувати повноцінні уроки в підземних класах без постійних перерв через повітряні тривоги.

«Ми в Запоріжжі пройшли і онлайн, і дистанційне, і асинхронне, і підземне навчання. Звичайно краще офлайн в класах навчатися. Але в нашому випадку діти навчались в підземній школі з повноцінними уроками без тривог», – зазначила користувачка.

Водночас інша жителька Запоріжжя повідомила, що її дитина відвідує підземну школу з повноцінним розкладом занять. За її словами, у місті облаштовано понад 29 підземних укриттів, які використовують для навчання.

Однак не всі батьки позитивно оцінюють умови перебування дітей у шкільних укриттях. Частина коментаторів поскаржилася на шум, недостатню організацію занять, низьку температуру та відсутність можливості повноцінно навчатися.

Одна з матерів розповіла, що її син неодноразово просив забрати його зі школи під час перебування в укритті. За її словами, через велику кількість дітей та постійний шум навчальний процес фактично припиняється.

«В укритті немає ніякого навчання, всі кричать, як різані, хтось спить, хтось музику слухає. Вчителі самі в купку збились і розмовляють. Син, коли в укритті, завжди просить його пошвидше забрати, бо там дурдом справжній. І взимку досить прохолодно, вчителька просила минулого року приносити пледи теплі з собою, бо сидіти холодно. Онлайн теж зі своїми мінусами, але хоч не холодно, ніхто не оре на вухо постійно, бігати за ним, щоб забрати з укриття по десять разів на день не треба», – написала вона.

Прихильники очного навчання звернули увагу й на питання безпеки. На їхню думку, перебування дитини в обладнаному шкільному укритті під наглядом учителів у деяких випадках є безпечнішим, ніж дистанційні заняття вдома, особливо якщо батьки перебувають на роботі.

Водночас інші користувачі наголосили, що безпека залежить від умов конкретного закладу та наявності належного укриття. За їхніми словами, звичайні підвальні приміщення без відповідного облаштування не завжди придатні для тривалого перебування дітей.

Одна з матерів зазначила, що її дитина навчається у першому класі, а під час повітряних тривог заняття продовжуються в укритті. Вона пояснила, що вдома не має можливості залишати доньку саму, тому очний формат для її родини є зручнішим.

Інша користувачка повідомила, що в її школі дистанційні уроки організовані належним чином, тому вона віддає перевагу навчанню вдома. За її словами, дитина має окрему кімнату, комп'ютер, доступ до інтернету та можливість продовжувати заняття без зайвих перешкод.

Наприкінці обговорення авторка допису уточнила свою позицію. Вона наголосила, що найкращим варіантом залишається звичайне очне навчання без повітряних тривог. Якщо ж школа має належним чином облаштоване укриття, це є суттєвою перевагою. Водночас за відсутності відповідних умов дистанційний формат також має право на існування.

«Хочу підсумувати свої думки, щоб не виникало непорозумінь. Найкраще – звичайна офлайн школа, без тривог. Якщо є школа з гарним укриттям – це величезний плюс та перевага. Але якщо обирати укриття, яке не підходить під норми умови, то онлайн також має місце бути. І він гарно працює», – написала вона.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав про дискусію серед батьків першокласників щодо необхідності додаткових занять із дітьми вдома. Частина батьків вважає, що опанування базових навичок читання та письма має забезпечувати школа, тоді як інші переконані, що без регулярної допомоги родини повноцінне навчання неможливе.