Приватна чи державна школа? Батьки влаштували гарячу суперечку в соцмережі

Батьки пояснили, чому державна школа часто виявляється кращою за дорогу приватну

В яку школу краще віддавати дитину: у приватну чи державну? Користувачка Threads marianna_mykytiuk попросила батьків школярів поділитися досвідом – і отримала купу суперечливих порад, пише «Главком».

Так, думки коментаторів розділились. Чимало користувачів вважають, що державна школа – це найкращий вибір.

«Краще хороша державна. Шукайте вчителя, питайте, спробуйте походити по школам, по їх сайтам. Приватна школа – то сервіс для батьків. І зовсім не гарантія що буде хороший вчитель, програма навчання і не буде булінгу. В приватних часто нема спортивних залів, стадіону»;

«Маю досвід приватної і державної. Так от – після приватної – нуль комунікації, майже відсутнє домашнє завдання у першому класі. Показові тіктоки, як ми вчимось граючись. Результат – дитина не читає, не пише не рахує. До того ж ціна може вирости в геометричній прогресії. Пішли у звичайну, школу бо ціна просто нереальною стала. Так це був тільки 2 клас... Вчителька чудова. Регулярні домашні завдання. Фото діагностичних висилає в повідомленнях. Автобус возить в школу. Не можу натішитись».

Водночас під дописом знайшлося чимало коментаторів із геть іншим досвідом, які радили однозначно обирати приватну школу:

«Син зараз у приватній, я поки дуже задоволена, бо мені важливо, щоб дитину навчили любити вчитись, жагу до знань. Звісно, пішли туди, бо до 19.00 можна бути спокійною, що дитина не голодна і щаслива (забираю швидше, але коли треба – може до пів 7 побути); 12 дітей в класі – теж для мене великий плюс, уроки плавання (басейн новенький), чудові відносини з вчителем і куратором – син дуже любить школу. А ще мені подобається рівність (від найменших до 5 класу всі разом бавляться)»;

«В перший клас дала сина в державну, казали хороша, але в класі з 30 учнями потенціал дитини не реалізовувався. Батьківський чат – окрема тема».

Користувачі висловлювали і третю думку: що варто орієнтуватися не на форму власності школи, а на конкретного вчителя молодших класів:

«Обирайте людину, до якої дитину віддавати, а не стіни»;

«Шукайте вчителя. Трошки про приватні знаю. І в цілому в нас змога була. Але ми пішли за вчителем»;

· «Головне – вчитель в початковій школі».

Як відомо, зараз в Україні триває реформа освіти. З 2027 року старша школа (10-12 класи) стане трирічною та профільною. Навчатися в старших класах можна буде лише у спеціальних закладах – академічних ліцеях. Багато звичайних шкіл, де діти навчаються зараз, такого статусу не отримають – вони стануть гімназіями (лише до 9 класу). Житомирщина вже показала, якою буде трирічна старша школа з 2027 року.

29 жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, згідно з яким учні 10-го та 11-го класів зможуть завершити навчання у своїх школах.