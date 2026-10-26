Освітня революція: Житомирщина показала, якою буде трирічна старша школа з 2027 року

Академічний ліцей імені Густава Олізара Коростишівської міської ради вже створив умови для навчання з акцентом на дослідження та практичну роботу

Оновлення кабінетів і облаштування STEM-просторів – частина комплексної модернізації шкіл у межах реформи НУШ

З 1 вересня 2027 року в Україні планують запровадити трирічну профільну старшу школу в межах реформи «Нова українська школа» (НУШ). Учні 10-12 класів зможуть обирати напрям навчання відповідно до своїх інтересів. Як нова система працюватиме на практиці, показує досвід академічного ліцею на Житомирщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство освіти і науки.

Академічний ліцей імені Густава Олізара Коростишівської міської ради вже створив умови для навчання з акцентом на дослідження та практичну роботу.

Від теорії до досліджень

У закладі освіти облаштували чотири профільні кабінети – фізики, географії, біології та хімії, а також дві лабораторії: STEM і суміщену лабораторію хімії та фізики. Навчальні простори оснастили інтерактивними панелями, цифровим вимірювальним обладнанням, лабораторними комплектами, цифровими мікроскопами, 3D-принтерами та засобами робототехніки за кошти державної субвенції.

У навчальному закладі уже використовують сучасне обладнання для міжпредметних досліджень і практичних завдань і навчають вчителів нових практик.

фото: Міністерство освіти і науки

Освітній простір

Оновлення кабінетів і облаштування STEM-просторів у гімназіях та академічних ліцеях – частина комплексної модернізації шкіл у межах реформи НУШ.

Наразі майбутні академічні ліцеї вже можуть самостійно визначати, які профілі пропонуватимуть учням, зокрема в межах трьох кластерів: STEM, мовно-літературного та суспільно-гуманітарного. Відповідно, сучасні лабораторії, обладнані кабінети й простори для практичної роботи мають допомогти закладам реалізовувати обрані профілі, а учням – не лише здобувати теоретичні знання, а й застосовувати їх на практиці.

фото: Міністерство освіти і науки

Академічний ліцей імені Густава Олізара планує розвивати напрями в усіх трьох кластерах. Щоб врахувати інтереси майбутніх старшокласників, ліцей уже проводить анкетування дев’ятикласників усієї громади.

За словами директора Сергія Мусієнка, зміни в освітньому просторі супроводжуються змінами в роботі вчителів. Педагоги опановують нові методики, використовують STEM-підхід, інтегровані уроки та проєктне навчання.

Нагадаємо, в Україні понад 15 тис. потенційних кар’єрних радників проходять спеціальне навчання для проведення профорієнтації серед школярів. Проєкт спрямований на те, щоб ознайомити учнів із можливостями професійної реалізації та дефіцитними спеціальностями, яких найбільше потребує економіка.

До слова, Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо організації освітнього процесу під час тривалих повітряних тривог. Школи самостійно визначатимуть формат занять залежно від безпекової ситуації та можливостей укриттів.