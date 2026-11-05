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«Чому я маю вчити дитину читати?»: батьки першокласників зчинили суперечку в мережі

Наталія Антонюк, Наталія Вуєць
glavcom.ua
Наталія Антонюк, Наталія Вуєць
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«Чому я маю вчити дитину читати?»: батьки першокласників зчинили суперечку в мережі
Деякі користувачі мережі переконані: займатися з дитиною потрібно, але не мамі, а репетитору
фото із відкритих джерел

Батьки першокласників посперечалися про підготовку до школи: одні вважають навчання читання обов'язком вчителів, а інші – необхідною базою для успішного старту дитини

У соціальній мереж Threads вже кілька днів не вщухає дискусія батьків «першачків» про те, чи потрібно у вільний час додатково займатися з дітьми, пише «Главком».

Так, користувачка yslovnoangelina поскаржилась на те, що не може достатньо часу присвятити читанню зі своєю дитино-першокласником. «Ці вічні гойдалки: «Чому я маю вчити свою дитину читати?? Для цього ж є вчитель», а потім: «Ні, ну я ж мать, то вже всі читають, а мій що, гірший?»… Діліться, як ви заохочуєте і не травмуєте своїх дітей», – написала вона.

У відповідь отримала дуже суперечливі коментарі. Так, більшість коментаторів переконані, що не можна відмовлятися від домашніх занять, але треба дитину мотивувати:

  • «Хочеш в телефон пограти – читай. Скільки хочеш? Одну годинку? Ну то з тебе 15 хвилин гарного читання – і все»;
  • «Головне – без примусу, щоб у дитини не зникло бажання вчитися. Можна спробувати чергувати читання з цікавими іграми»;
  • «У нас читання теж було болем. Допомогло читати по черзі: я сторінку, він сторінку, і щоб книжка була про щось, що йому цікаво».

Кілька коментаторів вважають, що у питанні освіти не має бути місця дискусіям чи торгу. Треба вчитися – без умов чи винагород:

  •  «У такому віці для дітей слово вчительки – закон. Я кажу, що це домашнє завдання, і син має його виконати. Домашня практика обов'язкова, 30 хвилин уроку на 20+дітей в школі – то дуже мало. Якщо дитина не відшліфує читання, страждають потім інші предмети»;
  • «А от з мене сміялись, нащо я віддала дитину на все літо підготовки до школи. А  тепер дитина читати вміє і не треба сидіти над ним. На канікулах задаю 10 прикладів з математики і три рядочки прописів в день. Робить і пише сам. Я перевіряю. Все. Без криків. Сам знає, що треба».

Деякі користувачі мережі переконані: займатися з дитиною потрібно, але не мамі, а репетитору:

  • «Ви маєте їсти морозиво з дитиною і дивитись мультики . А читають з дитиною нехай вчитель, і за потреби репетитор»;
  • «Знайшла педагога, яка читає з ним».
«Чому я маю вчити дитину читати?»: батьки першокласників зчинили суперечку в мережі фото 1
«Чому я маю вчити дитину читати?»: батьки першокласників зчинили суперечку в мережі фото 2
«Чому я маю вчити дитину читати?»: батьки першокласників зчинили суперечку в мережі фото 3
«Чому я маю вчити дитину читати?»: батьки першокласників зчинили суперечку в мережі фото 4
Дискусія батьків «першачків» про те, чи потрібно у вільний час додатково займатися з дітьми

Трапляються поради не вимагати від дитини забагато і дозволити виконувати місію навчання школі: «Порада тільки одна, як мені моя подружка сказала «від**бись від своєї дитини» – і нервова система у обох буде в нормі».

Нагадаємо, нещодавно батьки майбутніх першачків розмірковували, в яку школу краще віддати дитину: у приватну чи у державну.

Недавно у соцмережі спалахнув скандал через порівняння гуманітарних предметів та уроків праці. Приводом став допис адвоката Василя Масюка, якого обурила диспропорція у навчальному плані. Якщо у 10-му класі на німецьку мову, інформатику та зарубіжну літературу виділено лише по одній годині на тиждень, на англійську – дві, то на трудове навчання виділили аж два уроки. Масюка обурило, що цінність ручної праці в суспільстві оцінюється вдвічі вище за комп'ютерну грамотність чи європейські мови. На резонансну публікацію у коментарі «Главкому» відреагував учитель технологій ліцею імені Блаженнішого Любомира Гузара, що у селі Зимна Вода на Львівщині Роман Тузяк.

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Теги: навчання батьки вчитель вчитель дитина поради

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