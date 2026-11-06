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«Кров з очей»: почерк п’ятикласника спровокував запеклі дебати між вчителями та батьками

Наталія Вуєць
glavcom.ua
Наталія Вуєць
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«Кров з очей»: почерк п’ятикласника спровокував запеклі дебати між вчителями та батьками
Звичайна учнівська робота перетворилася на справжній ребус, який розділив користувачів на кілька таборів
фото ілюстративне із відкритих джерел

Нерозбірливі записи п'ятикласника спровокували запеклі суперечки між батьками

У соціальній мережі Threads допис користувачки galina_31190 про жахливий почерк п'ятикласника викликав бурхливе обговорення. Жінка виклала фото нерозбірливих записів у зошиті та емоційно запитала вчителів, як вони це читають і що робити в такій ситуації, адже від побаченого в неї «кров з очей», пише «Главком». 

Допис користувачки galina_31190 спровокував дискусію про почерк
Допис користувачки galina_31190 спровокував дискусію про почерк

Публікація миттєво привернула увагу тисяч користувачів, а думки в коментарях кардинально розділилися. Поки одні звинувачували сучасну систему освіти або лінощі самого школяра, чимало читачів висловили припущення, що причиною проблеми може бути зовсім не занедбаність, і порадили авторці не зволікати, а перевірити дитину у фахівців на наявність дислексії чи дисграфії.

  • «Я б рекомендувала звернутися до нейропсихолога або логопеда, який працює з писемним мовленням, щоб оцінити графомоторні навички, увагу та можливі труднощі з письмом»;
  • «Цей допис мають побачити всі, хто пише «дитина до 3 років не говорить – відчепіться від дитини. У неї просто власний темп розвитку»;
  • «Плюсую за перевірку на дислексію/дисграфію. В майбутньому це може дуже допомогти».
«Кров з очей»: почерк п’ятикласника спровокував запеклі дебати між вчителями та батьками фото 1
«Кров з очей»: почерк п’ятикласника спровокував запеклі дебати між вчителями та батьками фото 2
«Кров з очей»: почерк п’ятикласника спровокував запеклі дебати між вчителями та батьками фото 3
«Кров з очей»: почерк п’ятикласника спровокував запеклі дебати між вчителями та батьками фото 4

Знайшлися і такі користувачі, які повністю переклали відповідальність на батьків:

  • «Я не думаю, що вчитель має розбирати ієрогліфи. Писати треба так, щоб можна було читати. Я не вчитель, але би ставила відповідну оцінку, як відсутність позитивного результату роботи»;
  • «Мені цікаво, як батькам? Нічого не напрягає? Ми намагаємось писати з онуком разом з 5 років, виправляємо, пишемо ще, пояснюємо, що має бути чисто, охайно і грамотно. А це ж 5 клас! Жах!».
«Кров з очей»: почерк п’ятикласника спровокував запеклі дебати між вчителями та батьками фото 5
«Кров з очей»: почерк п’ятикласника спровокував запеклі дебати між вчителями та батьками фото 6

Кілька користувачів переклали відповідальність на систему освіти:

  • «Я мама першокласника. Сама пішла в перший клас в 1995 році. Ми писати чорнилами, ручками з пером. Весь перший клас. Щоб оцього не було. Зараз дітей вчать писати олівцями, звичайними кульковими ручками. І ось результат. Вважаю, що навчатись писати саме чорнильною ручкою- дуже допомогло щоб писати чисто»;
  • «А проблема в чому? А проблема в швидкому темпі навчання. Зараз програма дика, дітей гонять нещадно. Ми в першому класі весь рік букви вчили і палички писали. Зараз в першому класі вже треба в кінці року писати диктанти, а в другому класі вчити таблицю множення і контрольні через день. Потім вчителі жаліються на почерк. Це ж все вчительських рук діло. В цьому складному темпі нема коли виписувати каліграфію в нормотипових дітей. Я вже мовчу про дисграфію, дислексію і тд.».
«Кров з очей»: почерк п’ятикласника спровокував запеклі дебати між вчителями та батьками фото 7
«Кров з очей»: почерк п’ятикласника спровокував запеклі дебати між вчителями та батьками фото 8

Частина батьків переконані: дитину треба просто любити, а почерк – то дрібниці:

  • «Відчепитися від дитини. До 12 класу випишеться»;
  • «Любить. А учитель нехай сам розбирається»;
  • «Відчепитись від дитини, потім з часом буде кращий. В мене був теж жахливий, змушували писати по кілька сторінок на день, щоб виправити і це не допомагало. Школу закінчила з відзнакою, почерк – не показник знань. Хоча за зошити казали дуже довго і оцінки знижували, бо «не охайно». Головне, щоб розумів, що він вчить та й все».
«Кров з очей»: почерк п’ятикласника спровокував запеклі дебати між вчителями та батьками фото 9

Не обійшлося і без гумористичних коментарів – мовляв, з людини з таким почерком вийде чудовий лікар:

  • «У мене так одногрупник на другому курсі медичного пише, тож у вашої дитини є потенціал стати гарним лікарем»;
  • «Якщо дитина нормотипова, то купляти прописи і починати все спочатку. Або, як варіант, збирати гроші на медунівер».

Зазначимо, у соціальній мережі Threads вже кілька днів не вщухає дискусія батьків «першачків» про те, чи потрібно у вільний час додатково займатися з дітьми.

Нагадаємо, нещодавно батьки майбутніх першачків розмірковували, в яку школу краще віддати дитину: у приватну чи у державну.

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Теги: школа навчання вчитель школярі вчитель дитина

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