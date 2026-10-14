«Дайте графік обстрілів». Українців обурила нова рекомендація Міносвіти для шкіл

Освітяни запитують, як планувати уроки на тиждень уперед, якщо неможливо передбачити обстріли та відключення світла

Рекомендація Міністерства освіти і науки України планувати формат навчання у школах щонайменше на тиждень уперед викликала хвилю критики в соцмережах. «Главком» зібрав реакції українців на заяву міністра освіти і науки Андрія Бутенка.

Міносвіти закликало школи зробити навчання передбачуваним

Напередодні міністр освіти і науки Андрій Бутенко заявив, що школи мають заздалегідь визначати формат занять і повідомляти про нього батьків. За словами міністра, в умовах тривалих і повторюваних повітряних тривог робота навчальних закладів повинна бути передбачуваною. «Учителі мають розуміти, як організовувати свою роботу на найближчі періоди, а батьки – мати можливість планувати власний день і навчання дитини. Не має бути ситуацій, коли родина приводить дитину до школи, не знаючи, чи відбуватимуться сьогодні очні заняття», – зазначив Бутенко.

Водночас очільник Міносвіти підкреслив, що рішення мають враховувати можливості кожного закладу, зокрема місткість укриттів, стан інфраструктури та умови організації освітнього процесу. Безпека учнів і педагогів залишається пріоритетом, а під час повітряної тривоги перебування в укриттях є обов'язковим.

Відомий освітянин розкритикував пораду Міносвіти

Ексдиректор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук відреагував на заяву міністра іронічним запитанням до директорів шкіл. «А ви, панове директори шкіл, на наступний тиждень війну вже спланували?» – написав освітянин.

За словами Лікарчука, вимога планувати формат навчання на тиждень уперед не враховує непередбачуваності воєнного часу. «Цікаво, а повітряні тривоги, ракетні обстріли, атаки шахедів, відключення електроенергії та інші миттєвості нашого сучасного життя школи також повинні планувати на тиждень уперед?» – запитав він.

Освітянин також поцікавився, хто саме має відповідати за таке планування: директори шкіл, керівники управлінь освіти чи представники міністерства.

Заява міністра викликала хвилю критики в соцмережах

У коментарях до допису Бутенка користувачі запитують, як школи можуть планувати формат навчання на тиждень уперед, якщо повітряні тривоги, російські обстріли та відключення електроенергії неможливо передбачити. «Хотілось би майстер-клас із передбачення тривог на тиждень», – іронізує Вікторія Туряниця.

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Схожу думку висловила Людмила Виноградова, яка звернула увагу на те, що відповідальність за планування покладають на керівників шкіл. «Як добре роздавати розпорядження в кабінетах. Одне питання, хто має дати графік тривог директору, щоб він склав план та повідомив батьків та колег?» – написала жінка.

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Водночас частина коментаторів наголошує, що вчителі й без додаткових рекомендацій змушені постійно пристосовувати навчальний процес до безпекової ситуації. «Бо нам, вчителям, теж важко, плануємо заняття мінімум у трьох форматах (це потрійне навантаження): онлайн, у класі та у сховищі (там теж можуть бути варіанти, залежно від умов!)», – пояснив Олександр Желіба.

Ольга Тивонюк звернула увагу на умови, в яких педагогам доводиться працювати під час повітряних тривог. За її словами, вчителі змушені неодноразово спускатися з дітьми в укриття, змінювати графіки харчування та водночас виконувати численні адміністративні завдання. «Відчепіться від вчителів і дайте просто працювати!» – закликала вона.

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Деякі користувачі запропонували представникам Міносвіти особисто відвідати звичайні школи, щоб побачити, як організоване навчання в умовах війни.

Нагадаємо, раніше міністр освіти і науки Андрій Бутенко пояснив, що школи можуть скорочувати тривалість окремих уроків до 35 хвилин, якщо учні тривалий час перебувають в укриттях або виснажені після нічних російських атак.

Водночас він наголосив, що йдеться не про загальне скорочення уроків у всіх школах, а про можливість гнучко організовувати навчання залежно від безпекової ситуації.