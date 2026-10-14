«Мовчи, бо школу закриють»: на Тернопільщині знову спалахнув скандал у спецзакладі

Омбудсман заявив про повторні порушення прав вихованців

У Новосільській спеціальній школі на Тернопільщині знову повідомили про проблеми з дотриманням прав дітей. Серед нових сигналів – неналежні умови проживання, питання до медичного забезпечення та ймовірний тиск на вихованця, який розповів про пережите. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

За словами омбудсмана, під час перевірки в закладі виявили проблеми з організацією дозвілля, облаштуванням кімнат і доступом дітей до питної води. Окремі зауваження стосуються видавання ліків і належного медичного супроводу вихованців.

Що повідомив омбудсман

За інформацією Лубінця, діти не мають належних можливостей для відпочинку й активного дозвілля. Деякі з них ходять на сусідній цвинтар і їдять цукерки, залишені на могилах. На кухні, за його словами, продукти зберігали у шафах для одягу.

Також омбудсман повідомив про проблеми з облаштуванням житлових кімнат: там бракує столів і стільців, матраци та постільна білизна зношені й забруднені. Діти, за даними перевірки, не мають належного доступу до питної води.

Окреме занепокоєння викликало медичне забезпечення. Лубінець заявив, що вихованцям видавали призначені препарати, зокрема нейролептики, хоча заклад не мав ліцензії на медичну практику. Ці обставини потребують належної перевірки, зокрема щодо організації призначення та видавання ліків.

Найгостріша ситуація стосується повідомлення про можливий тиск на дитину. За словами омбудсмана, хлопець, який раніше розповів про пережите, захотів відмовитися від своїх свідчень, бо йому нібито сказали, що школу закриють, якщо він продовжить говорити. Представники моніторингової групи звернулися до поліції із заявою про можливе кримінальне правопорушення.

Хлопця, який, за повідомленням Лубінця, зазнав насильства, та його сестру влаштували до патронатної родини.

Історія порушень триває з 2024 року

Це не перше повідомлення про проблеми в Новосільській спеціальній школі. У листопаді 2024 року після моніторингового візиту омбудсмана стало відомо про порушення прав вихованців, зокрема проблеми з харчуванням. Повідомлялося також про можливі випадки насильства щодо дітей. Правоохоронці розпочали розслідування.

Тоді ж керівницю закладу Дар’ю Коменду відсторонили від виконання обов’язків, а 19 грудня 2024 року Тернопільська обласна рада повідомила про її звільнення. За підсумками службового розслідування комісія встановила порушення та рекомендувала усунути недоліки. Серед вимог були належна організація видавання ліків, упорядкування документації, навчання працівників із питань захисту прав дітей і поліпшення умов у приміщеннях.

Однак у травні 2025 року моніторингова група Офісу омбудсмана знову зафіксувала проблеми. У звіті йшлося про зламані меблі, неналежний санітарний стан спалень, порушення в організації харчування, слабкий контроль за відвідуванням уроків і брак умов для активного дозвілля. На момент візиту в закладі перебувала 61 дитина.

Детальніше про попередні перевірки читайте в матеріалі «Главкома»: директорку спецшколи відсторонили від роботи та звільнили з посади.

Омбудсман закликав захистити дітей

Лубінець також звернув увагу на те, що працівники закладу, за його словами, розповідали медіа подробиці історії дитини, яка повідомила про насильство. Омбудсман наголосив, що розголошення таких деталей може порушувати право дитини на приватність і завдавати їй додаткової психологічної шкоди.

«Дитина, яка пережила насильство, не повинна переживати його ще раз – тепер через публічне обговорення найболючіших подробиць її історії», – заявив Лубінець.

Омбудсман закликав засновника закладу невідкладно відреагувати на виявлені проблеми. За його повідомленням, у школі також не було призначеного директора, а попередні заходи не запобігли появі нових зауважень. Серед питань, які потребують перевірки, – обставини зарахування окремих дітей, надання їм необхідних послуг і можливе приховування фактів насильства.

Нагадаємо, у грудні 2024 року Тернопільська обласна рада повідомляла про завершення службового розслідування щодо порушень прав вихованців Новосільської спеціальної школи. Комісія вимагала усунути виявлені недоліки, а правоохоронці на той час продовжували досудове розслідування.