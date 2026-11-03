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Скандал у Мексиці: влада запровадила радикальну заборону для школярів, але батьки проти

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Скандал у Мексиці: влада запровадила радикальну заборону для школярів, але батьки проти
Влада Мексики порушила питання безпеки дітей у цифровому середовищі
фото з відкритих джерел

Обмеження стосується початкових і середніх шкіл. Водночас батьки побоюються, що без мобільного зв’язку не зможуть оперативно дізнатися про безпеку дітей на тлі насильства в країні

У Мексиці з 3 листопада заборонили використовувати мобільні телефони та інші електронні пристрої під час навчального дня в початкових і середніх школах. Відповідний указ підписала президентка країни Клаудія Шейнбаум.  Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Обмеження є частиною зусиль мексиканського уряду зі скорочення використання електронних пристроїв дітьми та підлітками. Подібні заходи протягом останнього десятиліття запровадили понад 100 країн.

Відповідно до указу, учні можуть користуватися телефонами лише з освітньою метою під керівництвом учителя, а також у разі особистих надзвичайних ситуацій, інвалідності або потреб, пов’язаних зі станом здоров’я. Брати мобільні телефони із собою дорогою до школи учням не заборонено.

Ініціативу підтримали експерти, які вважають, що обмеження допоможе зменшити негативний вплив технологій на дітей і підлітків, зокрема дефіцит уваги, стрес і тривожність.

Міністр народної освіти Мексики Маріо Дельгадо заявив, що адміністрація Шейнбаум прагне запобігти цифровій залежності та розладам, які можуть виникати в неповнолітніх через використання цифрових платформ.

Крім того, мексиканська влада готується запровадити правила для цифрових платформ, які зобов’яжуть їх дописи, що містять мову ворожнечі, образи, матеріали сексуального характеру, погрози, цькування в інтернеті та інший незаконний контент.

Попри аргументи прихильників заборони, частина батьків виступила проти обмежень. Зокрема, вони побоюються, що не зможуть зв’язатися з дітьми на тлі насильства, пов’язаного з діяльністю організованих злочинних угруповань.

За даними коаліції громадянського суспільства «Мережа за права дітей у Мексиці» (REDIM), у першій половині 2026 року кожен десятий мексиканець віком від нуля до 17 років став жертвою злочинів, пов’язаних з організованою злочинністю.

Представник Національної спілки батьків у штаті Сіналоа Франсіско Ортіс заявив, що батьки можуть не погодитися з відсутністю в дітей доступу до мобільного зв’язку. Він також розкритикував владу за те, що під час ухвалення рішення, на його думку, не врахували позицію батьків.

«Я не думаю, що батьки змиряться з тим, що їхні діти не мають доступу до цифрового зв’язку», – сказав Ортіс.

Свої побоювання висловлюють і батьки з інших регіонів країни.

Мексиканська влада не прокоментувала ці занепокоєння та натомість зосередилася на шкоді, завданій мобільними телефонами.

Раніше «Главком» повідомляв, що у Франції учні ліцеїв блокували входи до навчальних закладів, протестуючи проти умов навчання, а працівники державного сектору страйкували через заплановані урядом заходи економії.

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Теги: навчання Мексика батьки влада правила обмеження

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