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Булінг у школі. Кількість зареєстрованих поліцією випадків зросла у 2025 році у 1,5 раза

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Булінг у школі. Кількість зареєстрованих поліцією випадків зросла у 2025 році у 1,5 раза
В середньому поліція цьогоріч щомісяця складає по 32 протоколи щодо булінгу
фото з відкритих джерел

Зі 130 адміністративних протоколів, складених цього року, рішення судом було ухвалено лише у 48% випадків

В Україні за перші чотири місяці 2025 року зафіксовано 130 випадків булінгу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані «Опендабота».

Зазначається, що в середньому поліція цьогоріч щомісяця складає по 32 протоколи щодо булінгу. А це у 1,5 раза більше, ніж у відповідний період торік. Більше ніж половину протоколів складають саме на малолітніх школярів та на підлітків від 14 до 16 років. Лише у 48% справ щодо булінгу було прийнято рішення.

«130 адміністративних правопорушень за булінг (ст. 173-4 КУпАП) виявила поліція за перші чотири місяці 2025 року. Це, в середньому, 32 протоколи на місяць – на 15% більше, ніж у «довоєнному» 2021 році», – йдеться в повідомленні.

Булінг у школі. Кількість зареєстрованих поліцією випадків зросла у 2025 році у 1,5 раза фото 1

Повідомляється, що кількість протоколів за булінг різко знизилася після початку повномасштабної війни у 2022 – до 10 випадків на місяць. Проте у 2024 році поліція вже складала 22 протоколи щомісячно, а у 2025 – майже в 1,5 раза більше. Також помітно побільшало булінгу, вчиненого підлітками. Якщо у 2021 таких випадків було 44% від загальної кількості, то цьогоріч — вже 58%.

«Цьогоріч частіше карають й за замовчення керівниками навчальних закладів про випадки знущання. У 2025 році таких випадків вже 11 (9% від загальної кількості). До порівняння, за весь 2024 рік таких протоколів було 14 (5%), а у 2021 – лише 13 (4%). Натомість поменшало так званого «групового» булінгу або повторного цькування з боку підлітків. У 2025 році таких протоколів склали лише 5 (4%), тоді як у 2024 році – 30 (11%), а у 2021 – 35 (10%)», – додають аналітики.

Загалом, зі 130 адміністративних протоколів, складених цього року, рішення судом було ухвалено лише у 48% випадків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Вінницькій громаді вчителя історії підозрюють у побитті учня під час уроку

У столичній школі вчителька побила хлопчика з інвалідністю.

Крім того, раніше у селі Забір'я Київської області мати учня поскаржилася на булінг у місцевій школі. За її словами, хлопець з дев'ятого класу зайшов до семикласників, схопив одного з учнів, зірвав із нього одяг та не давав одягнутися.

До слова, раніше інформаційне агентство «Главком» та Український інститут дослідження екстремізму за підтримки Уповноваженого президента України з прав дитини презентували спеціальний проєкт з протидії булінгу в школі «Стоп шкільний терор» («Безпечна школа»).

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Теги: знущання поліція булінг школа діти

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