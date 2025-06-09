Черговий скандал. Мережа обговорює новий шкільний підручник з мови

Частині суспільства не сподобалося, що у новому підручнику зображена Марія Берлінська, Сергій Притула, Нікіта Тітов та Василь Байдак

У мережі активно стартувало обговорення нового шкільного підручника з української мови для восьмого класу. Увагу привернули фото діячів, яких розмістили на одній зі сторінок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дописи користувачів.

Так, підручник для восьмикласників новий – 2025 року випуску. Автори: Анастасія Онатій та Тарас Ткачук, він рекомендований Міністерством освіти. У темі «відокремлені члени речення» розміщено завдання про відомих українських діячів. Дітей запитують, чи хотіли б вони когось запросити на прогулянку чи інтервʼю, і написати речення, використовуючи відокремлений додаток. Саме це завдання, а точніше, діячі, для цього завдання, викликали жваву реакцію у частини суспільства.

Людей непокоїло те, що нібито, всі діячі є «лояльними до президента Володимира Зеленського». Також у частини було невдоволення іменем художника Тітова – Нікіта. І тим, що у списку є волонтерка Марія Берлінська – люди пригадували, як 19 серпня 2023 року Росія вдарила балістичною ракетою по Чернігову, коли там проходила виставка виробників дронів DemoDay. Однією з організаторок події була Марія Берлінська.

Продюсер «Дизель-шоу» Олексій Бланар навіть пообіцяв спалити такий підручник, якщо його видадуть у школі дитині.

До слова, крім цих діячів у підручнику згадується й багато інших. Наприклад, відома військова Катерина Поліщук, яка пережила полон, Герой України Дмитро Коцюбайло, який загинув у 2023 році, найвідоміші спортсмени України, а також є розділ про українську мову, де зображені та перелічені люди, які зробили внесок у популяризацію української мови.

Наразі невідомо, чи з нового навчального року всі восьмикласники отримають ці підручники.

Нагадаємо, відомі політики незадоволені тим, що у підручнику згадується... президент України Зеленський. У соцмережах жваво обговорюються проєкти підручників новітньої історії України для 11 класів. Зокрема, особливу увагу користувачів привернув підручник «Історія України» для 11 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Галімов А. А., Гісем О. В., Мартинюк О .О.). Політики та журналісти, пов’язані з колишнім президентом Петром Порошенком, вважають, що президенту Зеленському там надається забагато уваги.

Матеріал про діячів, пов’язані з експрезидентом, які вважають, що фотографіям Зеленського та його команди не місце у підручниках отримав відповідь від представників видавництва «Ранок». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видавництво.