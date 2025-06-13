Представник «Метінвест Політехніка»: Попит на інженерну освіту повертається

Лабораторії на заводах, стажування за кордоном і R&D для бізнесу: як «Метінвест Політехніка» трансформує технічну освіту

Від лабораторій на заводах до стажувань у Європі: як «Метінвест Політехніка» готує інженерів майбутнього

В Україні відроджується інтерес до інженерної освіти – це пов’язано як з розвитком в Україні оборонних промислових напрямів, так і з популярністю технологічних стартапів. Про це розповів в інтерв’ю UAprom Костянтин Мойсеєнко, керівник департаменту управління якістю освіти та акредитації університету «Метінвест Політехніка», яка днями святкує 5-річчя заснування.

«Інтерес до інженерних спеціальностей відроджується, а попит на якісну інженерну освіту зростає. Люди розуміють, що інженерна професія дає можливість добре заробляти. Частина зацікавлення пов’язана з розвитком військового виробництва, зокрема конструюванням, експлуатацією та ремонтом безпілотників. Успіхи технологічних стартапів також допомагають популяризації інженерії. Вважаю, що для України була б корисною власна програма з популяризації точних і природничих наук, починаючи зі школи», – каже Мойсеєнко.

За його словами, пріоритет «Метінвест Політехніки» – саме інженерна освіта, тож навіть ті програми, які не можна назвати інженерними – менеджмент або економіка, – сфокусовані на бізнес-процесах та особливостях управління саме в промисловому бізнесі. При цьому у виші фокусуються на практичних навичках, зокрема – створюють лабораторії на підприємствах, щоб проводити навчання не тільки для студентів, а й для персоналу.

«У процесі навчання ми також використовуємо англомовну електронну бібліотеку Cortext, завдяки якій студенти й викладачі мають доступ до сучасної технічної літератури. А замість традиційної академічної мобільності ми розвиваємо напрям бізнес-стажувань. Ми вже організували поїздку групи студентів на Promet Steel у Болгарії, а 2 червня нова група магістрів вирушила на місячне стажування до компанії Danieli – одного з провідних виробників металургійного обладнання у світі», – розповів Мойсеєнко.

Він зауважив, що студенти беруть активну участь у вирішенні операційних, технологічних чи виробничих проблем компанії «Метінвест». Таким чином, виш виконує для бізнесу також функцію R&D (Research and Development) – тобто, проводить дослідження, спрямовані на пошук інноваційних рішень у сфері технологій.

«Бізнес часто недооцінює можливості освіти та науки у вирішенні своїх проблем. Ми у «Метінвест Політехніці» розвиваємо цей напрям і співпрацюємо з підприємствами, які мають дуже конкретні запити. Наприклад, такі як зменшення зносу помольних куль під час збагачення руди. У таких випадках ми формуємо команду, до якої залучаємо зокрема й студентів магістерських програм, які спільно з фахівцями підприємства працюють над пошуком рішень. Залучення студентів до цього процесу є важливим інструментом, який забезпечує результативність освіти», – пояснює Мойсеєнко.

Нагадаємо, цьогоріч «Метінвест Політехніка» спростив процедуру для вступу ветеранів: їм достатньо пройти тільки онлайн-співбесіду. Торік, скориставшись такою можливістю, 26 захисників – учасників проєкту «Серце Азовсталі» та співробітників «Метінвесту» вже стали студентами гірничо-металургійного вишу.

Як відомо, університет заснувала компанія «Метінвест» Ріната Ахметова у червні 2020 року. Наразі у виші триває четверта вступна кампанія: набір йде на освітні програми для майбутніх бакалаврів, магістрів, а також до аспірантури.