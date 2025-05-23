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Американці масово тікають до Британії після переобрання Трампа

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Американці масово тікають до Британії після переобрання Трампа
Американці їдуть до Великої Британії за кращим життям
фото: Jacksonnick/Envato

Після перемоги Трампа на виборах кількість заявок на отримання британського громадянства в США досягла рекордного рівня

Кількість громадян США, які претендують на підданство Великої Британії, на початку 2025 року досягла безпрецедентного рівня. Експерти безпосередньо пов'язують цей феномен із поверненням Дональда Трампа до Білого дому. Про це пише «Главком» із посиланням на Financial Times.

«Кількість заявок на отримання британського громадянства у США досягла рекордного рівня протягом перших кількох місяців президентства Дональда Трампа. Імміграційні юристи повідомляють про сплеск кількості американців, які бажають переїхати до Великої Британії», – пишуть журналісти. 

Financial Times спирається на офіційну статистику, за перший квартал 2025 року заяви на отримання британського громадянства подали понад 1900 американців. Це на 12% перевищує показники останнього кварталу 2024 року та є абсолютним рекордом за всю історію спостережень.

Експерти з права зазначають, що політична турбулентність у Сполучених Штатах спровокувала різкий сплеск інтересу до британських віз та громадянства. Особливо помітним цей тренд став після анонсування Трампом нової тарифної політики, яка викликала серйозні побоювання у ділових колах.

«Люди залишають США через страх, глибоке розчарування та стурбованість своєю фінансовою та особистою безпекою», – коментує ситуацію Оно Окерега, директор юридичної фірми Immigration Advice Service, що спеціалізується на питаннях міграції.

Статистика Міністерства внутрішніх справ Сполученого Королівства підтверджує тенденцію: кількість заявок від американців на здобуття навчальних віз зросла у першому кварталі на 9,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Особливо помітне зростання інтересу до програм бакалаврату.

Кількість заявок на отримання британського громадянства сереед громадян США
Кількість заявок на отримання британського громадянства сереед громадян США

Це сталося після того, як Трамп розпочав атаки на деякі провідні університети Америки. Експерти пов'язують це явище зокрема із критикою, якій Трамп і представники його адміністрації піддали Гарвардський університет та інші елітні американські виші. Адміністрація президента звинувачує ці навчальні заклади у нездатності забезпечити безпеку студентів єврейського походження в умовах активних виступів пропалестинських активістів, які протестують проти воєнних дій Ізраїлю у Секторі Гази.

До слова, 59% американських виборців вважають, що президент США Дональд Трамп був недостатньо жорстким у відносинах з російським диктатором Путіним і росіянами, свідчать результати опитування Harvard CAPS/Harris Poll.

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Теги: Дональд Трамп президент Велика Британія навчання

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