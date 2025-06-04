З початку року лише 17% українців склали іспит на водійські права з першого разу

Під час практичного іспиту в сервісному центрі МВС допускається три типові помилки

Тільки кожен шостий українець отримує права з першої спроби

З початку 2025 року в сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ було проведено понад 302 тисячі практичних іспитів. Проте успішно впоралися з завданням лише 50,5 тисяч водіїв-початківців – 17%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головний сервісний центр МВС.

Це означає, що тільки кожен шостий претендент отримує права з першої спроби.

Зазначається, що причинами низької успішності можуть бути недостатня підготовка, хвилювання на іспиті, неякісне навчання в автошколах або ж суворі вимоги інструкторів.

У МВС також наголошують, що мета іспитів — не «провалити», а переконатися, що майбутній водій дійсно готовий безпечно виїхати на дорогу.

«Порада майбутнім водіям: не економити на навчанні, більше практикуватися та не здаватися після першої невдачі. Адже права – це не просто пластикова картка, а відповідальність за життя – своє і оточуючих», – додали в МВС.

Під час практичного іспиту в сервісному центрі МВС допускається три типові помилки. Якщо більше – іспит не складено. Наступна спроба можливо через 10 днів після невдалої, починаючи з 11-го дня. За цей час варто освоїти проблемні ділянки на маршрутах, пройти додаткові практичні уроки, та, за потреби, повторити правила дорожнього руху.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що у місті Бровари на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждав молодий чоловік. 25-річна водійка автомобіля Mazda, виконуючи поворот ліворуч, не надала перевагу в русі та зіткнулася зі скутером Loncin, яким керував 24-річний хлопець.