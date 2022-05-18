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    Школярі Житомира більше не вивчатимуть російську мову

    Міський голова Житомира Сергій Сухомлин заявив, що&nbsp;російській мові в українській школі не місце. - Школярі Житомира більше не вивчатимуть російську мову
    Міський голова Житомира Сергій Сухомлин заявив, що російській мові в українській школі не місце.
    фото: Сергій Сухомлин

    Мова країни-агресорки в житомирських школах не вивчатиметься навіть факультативно

    Діти у школах Житомира більше не будуть вивчати російську мову, заявив 18 травня міський голова Сергій Сухомлин.

    «Російській мові в українській школі не місце. За потреби, влаштуємо у школах групові або індивідуальні консультації для розуміння термінології», – прокоментував він.

    Водночас з 1 червня міська влада планує запустити мовні табори для дітей, які переїхали до Житомира зі східних регіонів, для покращення рівня української.

    Від початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україні пожвавився процес дерусифікації та декомунізації.

    Активно зносяться пам’ятники російським політичним і культурним діячам, змінюються топоніми, пов’язані з Росією, деякі російськомовні українці переходять на українську мову.

    Днями на Полтавщині закрився музей українофоба Горького.

    Раніше професор філології пояснив, як російська мова стала інструментом геноциду українців.

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    Теги: росія окупанти діти освіта війна школа мова українці Житомир українська мова Україна окупація Сергій Сухомлин #stoprussia
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    Школярі Житомира більше не вивчатимуть російську мову