Школярі Житомира більше не вивчатимуть російську мову
Мова країни-агресорки в житомирських школах не вивчатиметься навіть факультативно
Діти у школах Житомира більше не будуть вивчати російську мову, заявив 18 травня міський голова Сергій Сухомлин.
«Російській мові в українській школі не місце. За потреби, влаштуємо у школах групові або індивідуальні консультації для розуміння термінології», – прокоментував він.
Водночас з 1 червня міська влада планує запустити мовні табори для дітей, які переїхали до Житомира зі східних регіонів, для покращення рівня української.
Від початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україні пожвавився процес дерусифікації та декомунізації.
Активно зносяться пам’ятники російським політичним і культурним діячам, змінюються топоніми, пов’язані з Росією, деякі російськомовні українці переходять на українську мову.
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