Професор філології пояснив, як російська мова стала інструментом геноциду українців

«Питання мови у діях рашистів стали невіддільними від геноциду»

Російська мова стала одним із пунктів для знищення України і інструментом геноциду українців. Причому Кремль зорганізував це як вияв доброї волі самих громадян України. Таку думку висловив мовознавець, доктор філологічних наук, професор, директор Інституту української мови НАН України Павло Гриценко в інтерв'ю «Главкому».

«Використання мантри захисту російськомовних громадян України триватиме ще довго. Текстові заготовки відомі наперед, їх укотре вписують у чергові «вимоги» рашистів щодо «мирного врегулювання ситуації в Україні». Інфекція неправди з російських наративів про мовне життя України зрідка проникає і у риторику окремих європейських політиків, які ретранслюють і назву російськомовний Донбас, і спотворену інформацію про сутність явища «російськомовне населення». Не знаючи, чи забуваючи про кількасотлітній цілеспрямований лінгвоцид українців у російській імперії, заборони і тяжкі кари за рідну мову, перекриття перспективи жити і творчо розвиватися у лоні материнської мови і вимушене мовне відступництво, яке й зродило тяжкий феномен русскоязичія й суржику», – вважає Гриценко.

Він зазначив, що ніхто із цих політиків не згадає про знищених у гулагах видатних оборонців української мови, про самоспалення Василя Макуха й Олекси Гірника, які не домоглися в компартійної влади права вільного розвитку української мови в УРСР і обрали смерть-протест, а не ганебну угоду із совістю, з накиненою фальшивою ідеологією «мовного розквіту» у «сім’ї братніх народів».

«Не скажуть правди про смерть за українську мову і символи українства Артема Мирошниченка у Донецьку, а у Львові – Ігоря Білозора, про замордованих у полоні Юрія Поправку та Юрія Дяковського… Енергія виборювання народом своєї рідної мови надала українській мові такої внутрішньої енергетики, такої сили опорності, що вона вистояла і здатна вистояти у майбутньому перед найдосконалішими маніпуляціями», – підкреслив мовознавець.

Раніше відомий мовознавець звернув увагу на одну особливість окупантів. Ці «освободітєлі», як виявилося, часто не були здатні одного речення скласти російською, бо не вивчили мови, яку прийшли захищати в Україні.

Нагадаємо, відомий український мовознавець Олександр Авраменко вважає, що замість слова «росіяни» органічніше було б вживати «рашисти».

Також російські окупаційні війська після того, як зруйнували Маріуполь, почали знищувати там вказівники з написами українською мовою та встановлювати замість них російськомовні.

Українські журналісти, культурні діячі, блогери наголошують – дії окупантів свідчать про важливість української мови та топонімів.