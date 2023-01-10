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Скандал із новим логотипом: роз’яснення Міносвіти

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Скандал із новим логотипом: роз’яснення Міносвіти
Попередній логотип МОН
фото з відкритих джерел

Наприкінці грудня Міносвіти представило новий візуальний бренд відомства

Міністерство освіти і науки прокоментувало скандал довкола свого нового логотипу. У відомстві заявляють, що новий логотип був подарований громадською організацією й бюджетних коштів на це не витрачали.

«Витвір образотворчого мистецтва «Комунікативний знак МОН» було розроблено на замовлення громадської організації «Центр сталого розвитку та регіональних ініціатив» та передано МОН як подарунок державі з винятковим майновим правом інтелектуальної власності на об'єкт авторського права», – йдеться у відповіді міністерства на запит агентства «Інтерфакс-Україна».

У відомстві наголосили, що закупівля послуг із розробки нового логотипу та купівлі інших товарів, пов'язаних із ребредингом, бюджетним коштом не здійснювалася.

Як повідомлялося, наприкінці грудня Міносвіти представило новий візуальний бренд відомства, який, за їхніми словами, представляє синергію формування нової освіти, науки та інновацій.

Зазначалося, що ребрендинг реалізується відповідно до Комунікаційної стратегії МОН на 2023-2030 роки, яка доповнює План дій щодо реалізації відкритості парламенту та спрямована на посилення інституційної спроможності міністерства здійснювати сучасне, повне та неупереджене інформування про діяльність.

Нова айдентика міністерства викликала критику у соціальних мережах.

Теги: Міністерство освіти і науки скандал Україна подарунок

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