Скандал із речницею: ДПСУ відреагувала на провокативні фото

Демченко: «Рішення зокрема, стосуватиметься і подальшого проходження нею служби та виконання обов’язків за посадою»

Державна прикордонна служба відреагувала на скандал довкола нової речниці та ухвалить рішення, що стосуватимуться подальшого проходження служби та виконання обов’язків за посадою пресофіцерки Іванни Плантовської, чиї фото на особистих сторінках у соцмережах спричинили гучний скандал. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі «Українській правді».

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«Я не вправі коментувати особисте життя військовослужбовців ДПСУ, це справа кожного. Проте можу зазначити, що відносно ситуації, яка останні кілька днів розгортається навколо нашої військовослужбовиці з Одеси, у відомстві відразу відреагували на це. Рішення, зокрема, стосуватиметься і подальшого проходження нею служби та виконання обов’язків за посадою. Все буде в рамках норм законодавства. Окремо можу зазначити: нам дійсно прикро, що у час війни, коли більшість наших побратимів зі зброєю в руках боронять країну і гинуть за неї, в наших лавах є і ті хто, більше приділяють увагу виключно своєму особистому життю, при цьому, м’яко кажучи, хизуючись ним. До того ж, демонстрація якого суперечить моральним нормам, і є неприйнятним під час війни. Все буде по справедливості», – зазначив Демченко.

Нагадаємо, у мережі знайшли відео пресофіцерки Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України Іванни Плантовської, яка опинилася у скандалі через свої розкішні фото з відпочинку.