Новий логотип Міністерства освіти збурив соцмережі

Символ відомства викликав неоднозначну реакцію

Міністерство освіти і науки України вирішило змінити логотип під час війни. Символ відомства викликав неоднозначну реакцію у соціальних мережах. Українці здебільшого питають: яка була потреба такого оновлення, скільки воно коштує, що нове лого означає і чим не влаштовувало попереднє?

Будь ласка, читайте текст після реклами

Користувачі соцмереж також жартували із логотипу.

«Даремно глузуєте з цього логотипу! Порожнини, в яких нічого не тримається – ідеальна візуалізація діяльності нашого міністерства!», «Міністерство освіти і науки України випадково замінило логотип міністерства схемою планування квартири міністра», «Лабіринти науки».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Міністерство освіти і науки України , навіщо ви це зробили. Минулий логотип та сайт були реально класними. Ви зараз просто витратили людські ресурси та гроші. Реально, обідно. Не модернізувати освіту. Не реформувати систему, що давно ледве дихає. Не переосмислити старі принципи, що вже не працюють сьогодні. Не створити нові сенси. Вони знов малюють колоски», – написав Дмитро Танасов.

Попередній логотип МОН був розроблений у 2017 році. Його автором та ініціатором були школа дизайну та програмування Projector та громадська організація Change Communication.

Попереднє лого МОН

Старе лого містило два символи: О та Н. О символізує коло знань, а Н – невичерпність пізнання.

Новий символ відомства за стилем збігається з оформленням сторінки «Програма великої трансформації Освіта 4.0: Український світанок». Однак опису лого у відомстві не надають. На сторінці у Facebook нове лого сумістили з синьо-жовтою обкладинкою із зображенням колосків, голуба миру і фото наслідків війни.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, в Україні запроваджено систему електронних сервісів, що дозволяють навчатися навіть під час відключень електрики.