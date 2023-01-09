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Скандал із речницею ДПСУ, обвал цін на російську нафту. Головне за 9 січня

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Скандал із речницею ДПСУ, обвал цін на російську нафту. Головне за 9 січня
фото з відкритих джерел

Синоптики оголосили штормове попередження

Енергетики розробляють нову схему електропостачання столиці, російські терористи готуються до нових обстрілів України, Польща змінює правила перебування для українських біженців. Ці та інші події 9 січня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі всього найголовнішого.

Енергетики розробляють нову схему електропостачання для Києва, щоб уникнути блекауту

Київ може уникнути тотальних відключень електроенергії, оскільки енергетики розробляють нову схему електропостачання. Нова схема електропостачання буде запущена у столиці із середини лютого.

Новий масований ракетний удар: розвідка повідомила, що може стати ціллю окупантів

Російські терористи готуються до нових обстрілів України навіть попри те, що відчувають дефіцит високоточних і балістичних ракет. Росіяни намагатимуться вдарити по енергетичній інфраструктурі України

Польща змінює правила перебування для біженців з України

Польща змінила правила перебування та отримання допомоги для українських біженців. Відтепер отримувати податковий номер необхідно всім без винятку біженцям, вводиться плата за колективне житло, нові електронні документи. Нові умови набудуть чинності із 1 березня.

Скандал із речницею: ДПСУ відреагувала на провокативні фото

Державна прикордонна служба відреагувала на скандал довкола нової речниці та ухвалить рішення, що стосуватимуться подальшого проходження служби та виконання обов’язків за посадою пресофіцерки Іванни Плантовської, чиї фото на особистих сторінках у соцмережах спричинили гучний скандал.

Ціни на нафту в Росії впали нижче $40 за барель

Ціни на нафту на російських біржах впали нижче $40 за барель, тоді як світові ціни на нафту зростають після падіння минулого тижня.

Синоптики оголосили штормове попередження: де в Україні погіршиться погода

В Україні 10 січня очікується сильний вітер. Через негоду синоптики оголосили штормове попередження по всій території. Дощ та мокрий сніг випадатимуть періодично в західних областях, ймовірно, у Вінницькій та Житомирській областях.

Нагадаємо, триває 320 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав ракетного удару по Харкову та здійснив близько 10 обстрілів з РСЗВ, зокрема, по цивільній інфраструктурі Донецької, Миколаївської та Херсонської областей.

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Теги: енергетика Київ негода війна

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Скандал із речницею ДПСУ, обвал цін на російську нафту. Головне за 9 січня
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