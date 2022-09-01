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«Слуги народу» показали своїх дітей-школярів

Надія Клочко
glavcom.ua
«Слуги народу» показали своїх дітей-школярів
Нардеп Сергій Клебошин сьогодні відправив доньку до школи
фото з відкритих джерел

Сьогодні в українських школах стартував новий навчальний рік

Народні депутати «Слуги народу» сьогодні провели своїх дітей до школи. Про це повідомила пресслужба політичної партії.

Зокрема, до школи сьогодні пішли діти нардепів Анатолія Костюха, Юлії Грішиної, Юрія Арістова, Сергія Колебошина та Олексія Красова.

«На жаль, почути перший дзвоник наживо сьогодні можуть не всі дітки. Але ми щодня наближаємо нашу перемогу та будемо робити все, щоб кожен учень міг отримувати якісні знання у нових та комфортних освітніх закладах по всій Україні», – зазначається у повідомленні.

Юлія Гришина з донькою
Юлія Гришина з донькою
Подружжя Арістових з дітьми
Подружжя Арістових з дітьми
Нардеп Красов з сином
Нардеп Красов з сином
Анатолій Костюх із сином
Анатолій Костюх із сином

Як відомо, сьогодні Україні відзначає День знань, однак через війну не всі школярі повернуться за парти. Частина юних українців продовжать освіту в онлайн-режимі, хтось буде вчитися за кордоном. Сотні українських закладів освіти в руїнах після атак російських загарбників. 

Раніше відомі українці показали своїх школярів і розповіли, що для них означає День знань. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до учнів у День знань – 1 вересня і наголосив, що попри війну, важливо, що навчальний рік таки розпочався.

Крім того, перша леді України Олена Зеленська звернулася до українських школярів у перший день нового навчального року та подякувала українським захисникам, завдяки яким частина шкіл працює в офлайн режимі.

Також дитяча психологиня Катерина Гольцберг у розмові з «Главкомом» далі поради, як діяти педагогам у ситуації, коли в клас приходить дитина, яка під час війни отримала травматичний досвід. За словами фахівчині, під час роботи педагогам слід враховувати такий досвід.

А ще Гольберг дала поради педагогам, як розмовляти з дітьми про війну.

Крім того, психологиня порадила батькам, які тривожаться через навчання в умовах війни, перевірити умови, в яких буде перебувати дитина. Також слід зважати на психологічний стан школяра.  

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Теги: партія Слуга народу школа діти

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