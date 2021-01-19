Сьогодні – останній день реєстрації для проходження пробного ЗНО

Всього, за даними регіональних центрів оцінювання якості освіти, сформовано 145 237 заявок

Міністерство освіти і науки України нагадує, що 19 січня - це останній день реєстрації для проходження пробного зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міносвіти.

«На сьогодні для проходження пробного ЗНО процес завершили (здійснили оплату послуг із проведення пробного ЗНО) 85 000 осіб. Останній день реєстрації на пробне ЗНО – 19 січня. Сплатити кошти можна і після 19 січня в терміни, зазначені на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти»,– йдеться в повідомленні.

На цей момент обрано такі тести: українська мова та література– 21 857 осіб; українська мова– 6321; історія України– 5231; математика– 24 210; математика (завдання рівня стандарт)– 3906; фізика– 1134; хімія– 750; біологія– 2639; географія– 1040; англійська мова– 17 722; французька мова– 41; німецька мова– 143; іспанська мова– 6.

Всього, за даними регіональних центрів оцінювання якості освіти, сформовано 145 237 заявок для участі в пробному ЗНО.

«Реєстрація для проходження пробного ЗНО не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії ЗНО. Результати не буде зараховано як оцінки за державну підсумкову атестацію та не буде використано для участі в конкурсному відборі під час вступу до закладів вищої освіти»,– йдеться в повідомленні.