МОН заборгувало «Укрзалізниці» 1 млрд грн за пільгові проїзди, – Жмак

Підприємству доводилося шляхом вантажоперевезень фінансувати частину цих перевезень

Голова АТ «Укрзалізниця» Володимир Жмак заявив, що Міністерство освіти та науки заборгувало компанії 1 млрд грн за пільгові перевезення пасажирів. Про це він розповів на телеканалі «Україна 24».

За його словами, держава не доплачує за перевезення пільгових пасажирів.

«Пасажирські перевезення дотуються у всьому світі, а у нас держава за це не доплачує та УЗ доводиться коштом вантажоперевезень фінансувати частину пасажирських перевезень», – пояснив Жмак.

Очільник підприємства додав, що на сьогодні заборгованість перед УЗ за перевезення пільгових пасажирів перевищує 2 млрд грн.

«Крім того, що ми не отримуємо ніяких дотацій, нам ще й не компенсують перевезення пільгових пасажирів. Сьогодні заборгованість тільки Міністерства освіти і науки перед УЗ мільярд грн. Заборгованість місцевих бюджетів за перевезення пільгових пасажирів приміськими поїздами становить ще майже 1 млрд грн», – розповів Жмак.

Жмак поділився, як вони планують вирішувати питання заборгованості.

«Ми хочемо, щоб пасажирські перевезення стали самоокупними. Як?.. Хочемо вийти на прямі публічні договори на перевезення пасажирів з органами центральної влади та з органами місцевої влади, з великими заводами, підприємствами, які зацікавлені в акуратному пунктуальному прибутті на роботу своїх співробітників. І ми будемо використовувати принцип пряника: якщо у вас з нами є договір, ви отримаєте нову модернізовану електричку, чисту, акуратну, з усіма умовами перевезення. Якщо у вас немає з нами договору – то за залишковим принципом будемо надавати вам електрички Ризького заводу 1976 року», – пояснив Жмак.

Нагадаємо, що міністр інфраструктури анонсував подорожчання залізничних квитків.