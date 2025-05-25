Масована атака Росії на Україну, багато руйнуваннь та загиблих: головне за ніч

Росіяни атакували Україну ракетами та «шахедами»

Росія масовано атакувала Україну «шахедами» та ракетами, у багатьох містах лунали вибухи, є пошкодження, постраждалі та загиблі. «Главком» зібрав головні події ночі проти 25 травня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Масована атака на Україну

Київ та Київська область

Вночі, 25 травня, Росія масовано атакувала Україну. Під удар «шахедами» та ракетами потрапив Київ. У столиці є пошкодження та постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

Станом на 4:00 ранку внаслідок російської атаки по обʼєктах цивільної інфраструктури столиці зафіксовано такі пошкодження:

У Голосіївському районі пошкоджено гуртожиток, із займанням. Пожежу ліквідовано. Також відомо про падіння уламків збитих ворожих БпЛА в кількох локаціях.

У Дніпровському районі зафіксовано руйнування 2-го поверху приватного житлового будинку. Без займання.

У Шевченківському районі пошкоджено бізнесцентр.

Відомо про 11 постраждалих віком від 18 до 62 років.

Внаслідок російського удару у Київській області є загиблі та постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

За інформацією Київської ОВА, внаслідок ворожої атаки загинуло три людини. Дві особи були виявлені під час гасіння пожежі в Обухівському районі, а ще одна людина загинула в Бучанському районі.

Харків

У ніч на 25 травня Україна в черговий раз перебуває під атакою «шахедів». Вибухи пролунали у Харкові. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

У Харкові було три удари по місту, загроза ще існує. Мер міста Ігор Терехов написав, що є інформація про пожежу на місці одного з прильотів.

«Попередньо зафіксовано прильоти в Основ’янському, Новобаварському та Шевченківському районах. У Основянському районі постраждало цивільне підприємство. На місцях влучань працюють екстрені служби. Загроза для міста зберігається – в області перебуває велика кількість ворожих БПЛА», – написав Терехов.

Кількість постраждалих у Шевченківському районі зросла до трьох людей, серед них – дитина.

Миколаїв

У ніч на 25 травня окупанти вдарили по Україні «шахедами» та ракетами. Під удар потрапив житловий будинок у Миколаєві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Миколаївщини.

Зазначається, що внаслідок нічної атаки БпЛА сталося влучання в п’ятиповерховий житловий будинок. Виникла пожежа. Зруйновано два поверхи, інші – пошкоджено.

З пошкодженого будинку рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка 1948 р.н. Постраждали 5 осіб, серед них підліток. Також з-під завалів врятовано двох жінок.

Дніпро та Одеса

Вибухи пролунали вибухи пролунали у Дніпрі та Одесі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

У Дніпрі пролунали сильні вибухи. За повідомленням місцевих телеграм-каналів, по ворожих дронам працює ППО. Голова Дніпропетровської ОВА Серігій Лисак, ще до вибухів, попередив жителів міста та області про небезпеку:

«Зараз в області продовжується повітряна тривога. Є вірогідність, що загроза триватиме і вночі. На сигнали про неї реагуйте. Переходьте у безпечне місце. Це рятує. Бережіть себе і близьких», – написав Лисак.

Мер Одеси написав, що у місті гучно. Також місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи, також пишуть про приліт та пожежу.

Тернопіль

Вночі, 25 травня, Росія завдала ракетного удару по Тернополю. Є пошкодження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Тернопільської ОВА В'ячеслава Негоду.

За словами Негоди, у Тернополі внаслідок влучання ракети, за попередньою інформацією «Калібру», частково пошкоджено будівлю одного з промислових підприємства з подальшим загоранням.

Конотоп

У ніч на 25 травня Конотоп пережив наймасованіший і комбінований удар з часів 2-ї Світової. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Артема Семеніхіна.

Семеніхін повідомив, що внаслідок атаки зруйновано, і так вже зруйнований обʼєкт інфраструктури міста в одному з мікрорайонів. Знищено навіть дерева на території, зауважує мер.

Зазначається, що руйнувань і пошкоджень житлового сектору не зафіксовано. Частково знеструмлено деякі вулиці міста, але вже найближчими годинами все відновиться.

Хмельниччина

Вночі, 25 травня, Хмельниччина була під ворожим російським обстрілом, внаслідок якого зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, є загиблі та поранені. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

За попередньою інформацією, четверо людей загинуло. П'ятеро людей отримали осколкові поранення та знаходяться в лікарні, одна з них у важкому стані.

Тюрін повідомив, що зруйновано шість приватних житлових будинків, понад 20 будинків понівечено. Пошкоджено вікна в закладі освіти, комунальний транспорт.

У Росії теж було неспокійно: у Твері атаковано військовий аеродром

У ніч на 25 травня в районі Твері у Росії пролунали вибухи. Під атаку дронів потрапили місцевий військовий аеродром та прилегла військова частина. Про це інформує «Главком» з посиланням на російські телеграм-канали.

Російські ЗМІ повідомили, що мешканці міста чули вибухи поблизу військового летовища, а в районі Мігалово помітили характерні ознаки дронової атаки. У повідомленнях пишуть про вибухи, які сталися в околицях міста, де розташований аеродром подвійного призначення – для потреб як Міністерства оборони РФ, так і цивільної авіації.

За даними російських телеграм-каналів, йдеться саме про аеродром «Мігалово», що знаходиться неподалік однойменного мікрорайону, який колись був військовим містечком.

У Росії гучна ніч: вибухи пролунали у різних містах

У Росії знову неспокійно – мешканці кількох регіонів повідомляють про вибухи, зокрема в столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Зокрема, тривога знову оголошена в місті Єлець Липецької області, який нещодавно вже потрапляв під атаку. Як повідомляють російські джерела, у місті гучно лунають сирени, а жителі поспішають до укриттів. На околицях було чутно серію вибухів. Напередодні губернатор Артамонов встановив червоний рівень загрози атаки дронів для Єльця та прилеглого району.

Схожа ситуація спостерігається і в Тульській області, де також пролунали вибухи. Місцеві повідомляють про проблеми з електропостачанням – у деяких районах зникло світло, також фіксували перебої з мобільним зв’язком. У Брянській області, за повідомленнями, працювала ППО.