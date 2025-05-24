Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Укрзалізниця» оголосила про додаткові рейси з Києва в пікові дати червня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
«Укрзалізниця» оголосила про додаткові рейси з Києва в пікові дати червня
фото з відкритих джерел

Укрзалізниця додала поїзди із Києва в напрямку Вінниці та Дніпра

«Укрзалізниця» збільшить кількість поїздів із Києва в напрямку Вінниці та Дніпра, які курсуватимуть у пікові дати червня. Про це йдеться в повідомленні «Укрзалізниці», передає «Главком».

Додатковий поїзд №267/268 КиївВінниця – Київ курсуватиме в обох напрямках 1 та 8 червня за наступним розкладом:

  • з Києва відправлення о 08:33, прибуття до Вінниці об 11:46;
  • з Вінниці відправлення о 17:39, прибуття до Києва о 20:42.

«Поїзд курсуватиме складом купейних вагонів із місцями для сидіння», – зазначили у відомстві.

Додатковий поїзд №220/219 Київ – Дніпро курсуватиме з Києва та Дніпра 6, 8 та 13 червня за наступним розкладом:

  • з Києва відправлення о 13:25, прибуття до Дніпра о 20:32
  • з Дніпра відправлення о 08:23 (6 та 8 червня), о 08:36 (13 червня), прибуття до Києва о 16:17 та 15:31 відповідно.

«Поїзд курсуватиме складом купейних вагонів із місцями для сидіння, а також доступні вагони класу СВ зі спальними місцями», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у День матері, «Укрзалізниця» перейменувала всі поїзди на імена залізничниць, чиї діти захищають Україну.

До слова, «Укрзалізниця» отримала від Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ) шість нових плацкартних вагонів.

Кожен вагон має 58 місць. Нові вагони зберігають знайому конфігурацію місць, але отримали низку важливих оновлень.

Читайте також:

Теги: Укрзалізниця Дніпро Вінниця Київ потяг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новою датою появи метро на Виноградар називається 2027 рік
Метро на Виноградар навряд чи буде добудовано до 2027 року: що гальмує процес
19 травня, 11:41
Власники квартир у Києві отримали в травні донарахування за опалення... за останні два роки
Власники квартир у Києві отримали в травні донарахування за опалення... за останні два роки
15 травня, 16:03
Вчителька географії допомагала чоловікам втекти за кордон: деталі схеми
Вчителька географії допомагала чоловікам втекти за кордон: деталі схеми
14 травня, 12:43
Сергій Олійник на прізвисько «Умка» під час «виховної хвилини» СБУ
Невловимий Умка. Чим «прославився» злодій у законі, який дружить з силовиками та суддями Резонанс
11 травня, 22:43
У Києві станція метро «Майдан Незалежності» тимчасово закриється: названо дату
У Києві станція метро «Майдан Незалежності» тимчасово закриється: названо дату
9 травня, 18:53
На оглядовому майданчику парку Біньцзян у районі Цзянбей багато місцевих жителів та туристів фотографували себе, «ковтаючи» поїзд
Фото, на якому треба «ковтнути» потяг: мережі сколихнув новий тренд
9 травня, 13:21
Уламки дронів пробили дах в багатоповерхівці
Атака на Київ: в даху 12-поверхівки утворилась величезна діра (відео)
4 травня, 08:52
Головною проблемою залишається нестача житла, куди столична влада могла б оперативно переселяти людей, які втратили свої домівки
Київська влада збільшила допомогу постраждалим від обстрілів, але є нюанс
2 травня, 10:37
Букет білого голландського бузку
У Києві букет білого бузку продається за неймовірною ціною
29 квiтня, 12:32

Суспільство

У «Дії» будуть недоступні деякі послуги для водіїв: причина
У «Дії» будуть недоступні деякі послуги для водіїв: причина
«Укрзалізниця» оголосила про додаткові рейси з Києва в пікові дати червня
«Укрзалізниця» оголосила про додаткові рейси з Києва в пікові дати червня
Аналітики спрогнозували чотири сценарії припинення вогню в Україні
Аналітики спрогнозували чотири сценарії припинення вогню в Україні
У Кривому Розі сталась моторошна ДТП: постраждало подружжя з дитиною
У Кривому Розі сталась моторошна ДТП: постраждало подружжя з дитиною
Україна розробила «шахедоподібний» дрон «Батяр»: характеристика
Україна розробила «шахедоподібний» дрон «Батяр»: характеристика
24 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
226K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 травня: ситуація на фронті
85K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 травня 2025
42K
Лавров раптово висунув претензії до Кучми. Все через книгу, видану 22 роки тому
29K
В одній із областей з’являться мобільні блокпости
25K
Україна та Росія провели великий обмін полоненими – Трамп
21K
Украв кондиціонери, підлеглих гнав будувати хату: нові деталі справи військового проректора

Новини

У Києві повітряна тривога тривала сім годин
Сьогодні, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
Сьогодні, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
Вчора, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua