«Укрзалізниця» оголосила про додаткові рейси з Києва в пікові дати червня

Укрзалізниця додала поїзди із Києва в напрямку Вінниці та Дніпра

«Укрзалізниця» збільшить кількість поїздів із Києва в напрямку Вінниці та Дніпра, які курсуватимуть у пікові дати червня. Про це йдеться в повідомленні «Укрзалізниці», передає «Главком».

Додатковий поїзд №267/268 Київ – Вінниця – Київ курсуватиме в обох напрямках 1 та 8 червня за наступним розкладом:

з Києва відправлення о 08:33, прибуття до Вінниці об 11:46;

з Вінниці відправлення о 17:39, прибуття до Києва о 20:42.

«Поїзд курсуватиме складом купейних вагонів із місцями для сидіння», – зазначили у відомстві.

Додатковий поїзд №220/219 Київ – Дніпро курсуватиме з Києва та Дніпра 6, 8 та 13 червня за наступним розкладом:

з Києва відправлення о 13:25, прибуття до Дніпра о 20:32

з Дніпра відправлення о 08:23 (6 та 8 червня), о 08:36 (13 червня), прибуття до Києва о 16:17 та 15:31 відповідно.

«Поїзд курсуватиме складом купейних вагонів із місцями для сидіння, а також доступні вагони класу СВ зі спальними місцями», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у День матері, «Укрзалізниця» перейменувала всі поїзди на імена залізничниць, чиї діти захищають Україну.

До слова, «Укрзалізниця» отримала від Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ) шість нових плацкартних вагонів.

Кожен вагон має 58 місць. Нові вагони зберігають знайому конфігурацію місць, але отримали низку важливих оновлень.