На Дніпропетровщині підлітки катували хлопця. Поліція знайшла учасників інциденту

На Дніпропетровщині поліція розслідує катування підлітка: відкрито кримінальне провадження

Ювенальні поліцейські Дніпропетровської області встановлюють обставини інциденту в смт. Солоне, де група підлітків жорстоко катувала хлопця. Відео зі знущаннями було виявлено поліцією 1 червня під час моніторингу соціальних мереж. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Дніпропетровщини.

Незважаючи на відсутність офіційних заяв від потерпілих, поліція одразу відреагувала на поширене в медіа відео. За попередньою інформацією, подія за участю підлітків сталася 28 травня.

Відомості за цим фактом вже внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України – «катування».

Наразі правоохоронці встановлюють всі деталі інциденту та особи всіх причетних до злочину. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, 31 травня, у Дніпрі на проспекті Миру чоловік з ножем чіплявся до дітей. У Дніпрі на проспекті Поля під вечір 31 травня помітили чоловіка, який поводився агресивно, неадекватно, лякав дітей та підходив до них із ножем у руках.

Відомо, що очевидці звернулися до поліції. Наразі з’ясовуються всі обставини інциденту.

Раніше ми писали, що у Дніпрі поліцейські розшукують підлітків, які на телефон знімали чоловіка, що тонув у водоймі кар'єру та намагався всіляко вибратися звідти.

Як ідеться у повідомленні, 10 травня тіло потопельника без ознак життя виявили місцеві мешканці та повідомили до поліції. Після цього у соцмережах поліція виявила відео, де підлітки знімали чоловіка перед його загибеллю, втім жодної допомоги не надали.