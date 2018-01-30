За доведення до самогубства студентки з Туркменістану відкрито кримінальну справу

30 січня дівчина стрибнула з мосту Патона у Києві

Київська місцева прокуратура № 9 розпочала процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом доведення до самогубства 19-річної громадянки Туркменістану, студентки НМУ ім. Богомольця, Муккадас Насирлаєвої. Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва. Установлено, що 30.01.2018 студентка одного з вищих навчальних



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Муккадас Насирлаєва

30 січня дівчина стрибнула з мосту Патона у Києві

Київська місцева прокуратура № 9 розпочала процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом доведення до самогубства 19-річної громадянки Туркменістану, студентки НМУ ім. Богомольця, Муккадас Насирлаєвої. Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

Установлено, що 30.01.2018 студентка одного з вищих навчальних закладів м. Києва, громадянка Туркменістану, вийшла з навчального закладу, де навчалась, та додому не повернулась. За фактом її зникнення 31 січня 2018 року було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України.

У ході розслідування встановлено, що дівчина 30 січня покінчила життя самогубством, стрибнувши у воду з мосту Патона в Києві.

За оприлюдненою у ЗМІ інформацією, на такий вчинок дівчину могли підштовхнути труднощі, які виникли в неї під час навчання у вищому навчальному закладі, а також через непорозуміння із його керівництвом. За даними «112», студентка стрибнула з мосту в Києві після того, як у виші їй відмовилися видати заяву для продовження посвідки на проживання.

У зв’язку з цим до ЄРДР внесено відомості за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 за ст. 120 (доведення до самогубства) КК України.

На даний час розслідування триває, проводяться всі необхідні слідчі дії, направлені на повне та об'єктивне дослідження всіх обставин події.