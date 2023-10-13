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У трьох областях України скасували осінні шкільні канікули

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
У трьох областях України скасували осінні шкільні канікули
Рішення прийняте для економії енергоресурсів та мінімізації впливу можливих блекаутів
фото з відкритих джерел

Натомість взимку школярі відпочиватимуть довше 

У деяких областях нашої країни учні не підуть на осінні канікули, а відпочиватимуть від навчання аж взимку.

Зокрема, це стосується навчальних закладів на Івано-Франківщині, Львівщині та Київщині.

Івано-Франківщина

Школярі будуть навчатися аж до кінця грудня. Чиновники мерії зазначили, що зимові канікули у дітей триватимуть місяць.

Львівщина

В цій області учні підуть на осінні канікули, але не всі – в освітньому департаменті Львівської ОВА повідомили, що у 4 громадах відпочинок дітей перенесли на зиму. Відповідне рішення прийняте для економії енергоресурсів та мінімізації впливу можливих блекаутів.

Київщина

Учні у Переяславській громаді залишаться без осінніх канікул, але взимку відпочиватимуть довше. Начальник відділу освіти Переяславської міської ради Петро Ярмоленко зазначив, що це попереднє рішення, тому графік ще можуть змінити.

«Поки дозволяє безпекова і енергетична ситуація, будемо максимально проводити навчання. Відтак зимові канікули триватимуть три, а, можливо, й чотири тижні. Для першокласників передбачені додаткові канікули. Зазвичай, ми планували їх на лютий, але цього року поставимо тоді, коли мали бути осінні – з 23 по 27 жовтня», – заявив Ярмоленко.

Нагадаємо, із 1 вересня 2023 року укриття, облаштовані у школах Києва, працюють цілодобово. Водночас під час занять пріоритет у розміщенні в них під час повітряної тривоги надаватимуть саме дітям. Також відомо, що у Києві батьки 240 тис. школярів погодились на навчання своїх дітей офлайн у навчальних закладах. Ця цифра в 2,5 рази більше, ніж 2022-го. Торік лише 94 тис. батьків вирішили відправити дітей до шкіл.

Теги: школярі навчання канікули

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