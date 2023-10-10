РФ на окупованій території хоче виробляти дрони, до роботи залучатимуть дітей

На окупованій частині Запорізької області росіяни організовують виробництво бойових дронів

Росіяни планують почати виробляти дрони для війни на окупованій території України. До цього залучатимуть дітей. Про це повідомляє Мелітопольський міський голова Іван Федоров.

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«Російські громадяни анонсували збірку бойових дронів на окупованій території, використовуючи цивільних осіб та залучаючи до цього навіть дітей», – зазначено в заяві.

На окупованій частині Запорізької області росіяни організовують виробництво бойових дронів. Вони влаштували міні-виробництво на базі «батальйону Судоплатова», де служать найманці з Росії.

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Також окупанти мають намір залучати підлітків та молодь для навчання, аби навчити їх роботі з дронами.

«У майбутньому планується організувати «технопарк» для виробництва безпілотних літальних апаратів, приховавши його в житлових районах для маскування серед цивільного населення», – повідомив Федоров.

Окремо мер міста наголосив, що окупанти спільно з колаборантами перетворюють захоплену частину Запорізької області на військову зону.

Раніше повідомлялося, що закриття в’їздів до окупованого Маріуполя є частиною психологічного тиску на тих жителів міста, які виїхали з нього, у такий спосіб їх хочуть повернути до міста, переконаний радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.