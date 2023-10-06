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Канадські військові показали, як навчають українських бійців тактичної медицини

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Канадські військові показали, як навчають українських бійців тактичної медицини
Українські військові навчаються тактичної медицини
фото: CAF with Ukraine

Українці проходять навчання в рамках канадської тренувальної місії Unifier

У Збройних силах Канади показали, як військовослужбовці країни навчають українських захисників навичок тактичної медицини. Фото опублікували на сторінці канадської тренувальної місії Unifier у мережі X.

«Канадські військовослужбовці, які беруть участь в операції Unifier, навчають бойових медиків Збройних cил України методам, які допоможуть зберегти життя та кінцівки», – йдеться у дописі.

Зазначимо, у рамках операції UNIFIER канадські військовослужбовці з 2015-го року навчили навичкам сучасного бою більше 37 тис українських військових. Після початку повномасштабного російського вторгнення, канадські інструктори покинули територію України, однак навчання було відновлено у Великій Британії, Польщі та Латвії.

Нагадаємо, канадські військові показали, як вчать українських захисників вести бій в міських умовах. Навчання відбуваються на південному сході Англії під час 16-ї ротації.

Теги: Канада військові навчання

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