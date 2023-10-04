Канадські військові показали, як вчать українських захисників вести бій

Військовослужбовці Канади показують українським захисникам, як вести бій в міських умовах

Українські військовослужбовці навчаються в канадських бійців методам ведення бойових дій в міських умовах. Відео опублікували на сторінці канадської тренувальної місії Unifier у мережі Х.

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«Піхотинці Канадської армії з 3-го батальйону Королівського канадського полку, відряджені в рамках операції Unifier, демонструють українським новобранцям методи ведення бойових дій в міських умовах», – йдеться у дописі.

🇺🇦Піхотинці Канадської армії з 3-го батальйону Королівського канадського полку, відряджені в рамах #ОпЮНІФАЄР, демонструють українським новобранцям методи ведення бойових дій в міських умовах на південному сході Англії під час 16-ї ротації. pic.twitter.com/AO2au0JFSn Будь ласка, читайте текст після реклами October 3, 2023

Повідомляється, що навчання відбуваються на південному сході Англії під час 16-ї ротації.

Зазначимо, у рамках операції UNIFIER канадські військовослужбовці з 2015-го року навчили навичкам сучасного бою більше 37 тис українських військових. Після початку повномасштабного російського вторгнення, канадські інструктори покинули територію України, однак навчання було відновлено у Великій Британії, Польщі та Латвії.

Нагадаємо, Британія розглядає варіант відправити своїх військових інструкторів для тренування українців, але не зараз. За словами прем'єр-міністра Британії, плани щодо відправлення британських інструкторів стосуються довгострокового співробітництва після закінчення війни в Україні.

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Раніше новий міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що британські військові вперше прибудуть до України, щоб навчати українських військових.