Головна Новини
search button user button menu button

Канадські військові показали, як вчать українських захисників вести бій

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Канадські військові показали, як вчать українських захисників вести бій
Українські військові проходять навчання в Англії
фото: скріншот

Військовослужбовці Канади показують українським захисникам, як вести бій в міських умовах 

Українські військовослужбовці навчаються в канадських бійців методам ведення бойових дій в міських умовах. Відео опублікували на сторінці канадської тренувальної місії Unifier у мережі Х.

«Піхотинці Канадської армії з 3-го батальйону Королівського канадського полку, відряджені в рамках операції Unifier, демонструють українським новобранцям методи ведення бойових дій в міських умовах», – йдеться у дописі.

Повідомляється, що навчання відбуваються на південному сході Англії під час 16-ї ротації.

Зазначимо, у рамках операції UNIFIER канадські військовослужбовці з 2015-го року навчили навичкам сучасного бою більше 37 тис українських військових. Після початку повномасштабного російського вторгнення, канадські інструктори покинули територію України, однак навчання було відновлено у Великій Британії, Польщі та Латвії.

Нагадаємо, Британія розглядає варіант відправити своїх військових інструкторів для тренування українців, але не зараз. За словами прем'єр-міністра Британії, плани щодо відправлення британських інструкторів стосуються довгострокового співробітництва після закінчення війни в Україні.

Раніше новий міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що британські військові вперше прибудуть до України, щоб навчати українських військових.

Теги: військові навчання відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На початку повномасштабного вторгнення Росія захопила територію розміром більше Швейцарії
Окупація Півдня. Як це відбувалося насправді
22 вересня, 09:24
Окупанти звинувачують військового в «насильницькому утриманні влади шляхом скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів»
Так званий суд «ДНР» засудив українського військового до 26 років позбавлення волі
7 вересня, 15:21
Міністерство повідомило, що гаджети розподілятимуть по школах по черзі
Міносвіти безкоштовно роздасть школярам ноутбуки та планшети для навчання
12 вересня, 18:11
У Києві в останню путь провели Сергія Ярмоленка з позивним Зима, який загинув на війні на початку вересня
У Києві попрощалися з експрокурором у справі Гонгадзе, який загинув на війні (фото)
14 вересня, 11:35
ЗСУ мають успіхи на півдні від Бахмута
ЗСУ мають успіхи на півдні від Бахмута
26 вересня, 23:21
Людей зі зброєю називають як представниками приватних охоронних фірм, так і бійцями підрозділу СОБР, що входить до складу Росгвардії
Десантувалися з вертольотів та стріляли: у Росії озброєні люди захопили нафтове родовище
17 вересня, 17:59
У складі 59-ї омбр Валентин Климчук пройшов три ротації в районі бойових дій: демобілізувався у 2017-му
Пішов на фронт у 18 років. Згадаймо ветерана Валентина Климчука
21 вересня, 09:00
Путін на відпочинку поводився стримано
Фінський телеканал показав архівні відео із Путіним на відпочинку
24 вересня, 15:58
Кінець епохи Конєва в Празі
У Празі перейменували вулицю, названу на честь радянського маршала
1 жовтня, 19:38

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Спецпризначенці висадилися у Криму: розвідка розкрила деталі
15K
Як змінилася думка росіян про війну в Україні – опитування
13K
ТЦК попередили, хто з чоловіків може отримати повістку повторно
11K
На війні загинув музикант, активіст та пластун Андрій Чепіль
8709
У яких країнах ЄС українським біженцям працювати невигідно: список
7029
Одна із країн ЄС різко знизила підтримку українських біженців

Новини

5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Стало відомо, скількох людей вбили росіяни, які повернулися з війни
Вчора, 23:56
Канадські військові показали, як вчать українських захисників вести бій
Вчора, 23:29
МАГАТЕ підтвердило переведення енергоблоку ЗАЕС у «гарячий зупин»
Вчора, 23:10
У наступному році Україна розпочне виробництво гаубиць з британською компанією
Вчора, 22:42
Такий вигляд має «русский мир»: з'явилося нове відео зруйнованої Кліщіївки
Вчора, 17:48

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту