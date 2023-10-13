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Депутатка Київради викрила хитрий план Луцького, який пішов у ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Депутатка Київради викрила хитрий план Луцького, який пішов у ЗСУ
фото: glavcom.ua

Замість НАУ будуть створені два нові вищі заклади освіти – Київський авіаційний інститут і Льотну академію в Кропивницькому

Приводом для реорганізації Національного авіаційного університету послужив той факт, що виш погруз у корупційних скандалах пов’язаних із його ректором ексрегіоналом Максимом Луцьким, який, до речі, аби зберегти посаду, записався в ЗСУ. Про це повідомила депутатка Київради Ксенія Семенова.

«Приводом реформи послужив той факт, що НАУ давно загруз в корупційних скандалах, пов‘язаних у першу чергу, із розкраданням державного майна і земель університету. При тому університет не показував прогресу в розвитку освітніх програм і наукових розробок.

Ректором університету довгий час був проросійський політик і регіонал Максим Луцький. Щоб зберегти посаду, він нещодавно призвався в ЗСУ. Реорганізацію університету підтримали у відкритому листі студенти НАУ та інших університетів», – написала Семенова.

Вона також зазначила, що замість НАУ будуть створені два нові вищі заклади освіти – Київський авіаційний інститут і Льотну академію в Кропивницькому. «КАІ – це історична назва авіаційного університету. На базі нового закладу планують створити освітній і дослідницький хаб з дефенс теку», – написала депутатка.

Депутатка Київради викрила хитрий план Луцького, який пішов у ЗСУ фото 1

Семенова уточнила, що реорганізація не вплине на навчання студентів і зарплати викладачів. «Статус національного вже давно є символічним. Але його можна буде присвоїти знову указом президента», – додала вона.

Семенова застерегла, що реорганізацію спробують використати не тільки реформатори, а і різного роду шахраї. «Тому закликаю всіх, хто скучає за нормальним НАУ включатися в усі процеси зараз».

Як повідомлялося, сьогодні, 13 жовтня, уряд підтримав рішення про реорганізацію Національного авіаційного університету.

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Теги: студенти навчання університет Максим Луцький

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