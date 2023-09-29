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Міноборони Болгарії пояснило, як РФ блокує українське зерно у Чорному морі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Міноборони Болгарії пояснило, як РФ блокує українське зерно у Чорному морі
фото з відкритих джерел

Міністр оборони Болгарії заявив, що існують «передумови для інцидентів у Чорному морі»

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв заявив, що Росія використовує умисні військові навчання в Чорному морі як спосіб блокування експорту українського зерна, що створює загрозу для безпеки Болгарії. Про це пише The Sofia Globe.

За словами Тагарєва, існують «передумови для інцидентів у Чорному морі».

«Російські кораблі блукають навколо нашої виключної економічної зони, здійснюючи провокаційні та силові дії проти торгових суден інших країн. Усе це створює ризики для нашої безпеки», – сказав болгарський міністр.

Він роз’яснив, що Росія має на меті перешкодити експорту українського зерна, і це «також ускладнює досягнення наших інтересів, зокрема в економічній сфері».

Тагарєв також пояснив рішення передати Україні несправні ракети С-300 тим, що Болгарія повинна турбуватись про власну безпеку, водночас частково допомагаючи Україні.

«В цьому випадку це означає захист цивільного населення від убивств та руйнування інфраструктури з боку Росії, яка використовує безпілотники, балістичні та крилаті ракети, аби атакувати та спричиняти шкоду цивільному населенню. Я вважаю, що навіть мінімальна допомога з нашого боку варта того», – заявив міністр оборони Болгарії.

Раніше повідомлялося, що парламент Болгарії під час закритого засідання ухвалив рішення про надання Україні чергового траншу військової, до якого увійдуть ракети типу 5В55Р для зенітно-ракетних комплексів С-300 та боєприпаси до стрілецького озброєння калібру 5,56х45 мм. 

Нагадаємо, раніше Болгарія заявляла, що не виключає зіткнення НАТО та Росії у Чорному морі.

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Теги: росія населення озброєння боєприпаси навчання Болгарія військові зерно військові навчання міністр парламент

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