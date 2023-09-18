Здобув п’ять вищих освіт у 24 роки: у Києві зареєстровано рекорд

Протягом вересня 2016 року – грудня 2022-го Євгеній закінчив навчання в п’яти вищих навчальних закладах

Хлопець здобув освіту за фахом економіка, право, магістр менеджменту, державного управління та місцевого самоврядування і харчових технологій

У Києві зареєстрували національний рекорд в номінації «Наймолодший українець, який отримав найбільшу кількість дипломів про вищу освіту в Україні». Рекордсменом став 24-річний Євгеній Нотевський, повідомляє керівниця реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

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Протягом вересня 2016 року – грудня 2022-го Євгеній закінчив навчання в п’яти вищих навчальних закладах.

Євгеній Нотевський фото: КНЕУ ім. Вадима Гетьмана

Хлопець здобув освіту за фахом економіка, право, магістр менеджменту, магістр державного управління та місцевого самоврядування і магістр харчових технологій.

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«4 із 5 отриманих дипломів рекордсмена про вищу освіту – із відзнакою», – пише Лана Вєтрова.

Наразі Євгеній навчається на другому курсі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, де здобуває третій освітній рівень (PhD) за спеціальністю «Менеджмент».

Під час навчання хлопець ставав лауреатом:

у 2019 році – іменної академічної стипендії Президента України;

у тому ж році – премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України;

у 2020 році – іменної академічної стипендії Верховної Ради України.

Наразі Євгеній Нотевський очолює Волонтерський штаб у Миколаївській області.

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У коментарі журналістам Лана Вєтрова розповіла, що Євгеній родом з Первомайська, що на Миколаївщині.

«Це вже другий рекорд, який ми зареєстрували за участі Євгенія. На День незалежності України в цьому році громадська організація, яку він очолює, сплела маскувальну сітку, яка стала рекордною за площею – вона огорнула весь Майдан», – розповіла Вєтрова.

Керівниця реєстру рекордів додала, що нині реєструють все більше рекордів, пов’язаних зі здобуттям молоддю освіти.

«У нас вибудовується тенденція серед молоді на здобуття якісної вищої освіти. Зокрема, в ній є рекордсмен, яки здобуває п’ять вищих освіт одночасно, Євгеній закінчував університету послідовно», – каже керівниця нацреєстру рекордів.

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До слова, керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов знаходиться у переліку вступників до аспірантури університету «Острозька академія» на Рівненщині.