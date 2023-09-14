На Львівщині батьки школярів вигнали директора-прихильника УПЦ МП (відео)

Група жителів села Верхня Яблунька зі шарпаниною і вигуками «Геть!» виганяли директора зі школи

У селі Верхня Яблунька Самбірського району трапилася сутичка між батьками школярів та освітянином

Вчора, 13 вересня, в одній зі шкіл Львівщини виник скандал, фігурантом якого став директор навчального закладу, який є прихильником Московської церкви в Україні. З соцмереж відомо, що у селі Верхня Яблунька Самбірського району трапилася сутичка між батьками школярів та освітянином. Про це повідомив дописувач у Facebook Володимир Петрович, який оприлюднив відео самого конфлікту.

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13 вересня в одній зі шкіл Львівщини виник скандал, фігурантом якого став директор навчального закладу фото: скріншот

На кадрах видно, як група жителів зі шарпаниною і вигуками «Геть!» виганяли директора зі школи.

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За словами користувачів соцмереж, директор школи є засновником УПЦ МП, а також «зверхньо поводиться над учнями, принижує їх та б’є».

До слова, прихожанка Московської церкви заявила, що Україна – «це експериментальна країна», а повномасштабне вторгнення РФ – це «натівський договірняк».