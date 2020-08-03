Учень Калуської школи розповів, як склав ЗНО на 593,5 бала із 600



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Тарас Котик здав сумарно ЗНО на 593,5 бала із максимальних 600

Загалом хлопець приділяв дві-три години в день на шкільні уроки і три-чотири години — на підготовку до ЗНО

Учень Калуської ЗОШ I-III ступенів №3 Тарас Котик здав сумарно ЗНО на 593,5 бала із максимальних 600.Зокрема, українську мову на 197,5, історію — 198, географію — 198. Тарас є одним із найкращих учнів школи, який упродовж чотирьох останніх років посідає призові місця у всеукраїнських та обласних олімпіадах. Окрім того, за відмінні результати у навчанні випускник отримав золоту медаль.

У коментарі «Вікнам» мама Тараса — Леся Котик наголосила, що з самого дитинства Тарас завжди відповідально відносився до навчання і старався показувати максимально хороші результати.

«Я ніколи не змушувала свого сина вчитися. Навпаки, в мене було інше завдання — вигнати його із книжок (сміється. — Авт.)», - зізнається мати хлопчика.

Не було такого предмету, якого б Тарас не любив вчити. Проте в 9-му класі обрав для себе чотири основні: історія, правознавство, географія та інформаційні технології. Саме ці дисципліни Тарас Котик поглиблено вчив, беручи участь у олімпіадах обласного і всеукраїнського рівнів. Це допомогло й при підготовці до історії та географії.

За ЗНО калуський випускник не хвилювався, адже раніше вже мав досвід з тестами різної складності на олімпіадах. Проте найбільше хвилювався за власне висловлення з української мови (твір). До речі, єдиним предметом, до якого Тарас готувався з репетитором упродовж року була саме українська мова та література. Загалом хлопець приділяв дві-три години в день на шкільні уроки і три-чотири години — на підготовку до ЗНО.

Тарас Котик зазначив, що не було жодних особливостей у цьогорічному ЗНО, яке відбувалося у карантинному режимі:

Випускник дав невеличку пораду випускникам, які будуть здавати ЗНО наступного року: «Перша думка завжди правильна. Я бали втратив на тому, що із правильного варіанту виправив на неправильний і через те у мене з історії було не 200, а 198».

Тарас Котик мріє стати священником і вступити в Івано-Франківську духовну семінарію. Духовне покликання відчув відтоді, як почав прислуговувати і дякувати в церкві Андрія Перевозванного.

До слова, за результатами ЗНО цього року кількість «200-бальників» збільшилася на понад 60%