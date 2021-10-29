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    Учені визначили, хто має більше шансів заразитися Covid-19: вакциновані чи ті, хто перехворіли

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    Вакцинація захищає краще, ніж антитіла - Учені визначили, хто має більше шансів заразитися Covid-19: вакциновані чи ті, хто перехворіли
    Вакцинація захищає краще, ніж антитіла
    Фото з відкритих джерел

    Противники вакцинації і перехворілі ризикують заразитися у 5,5 разів більше

    Шанси повторно інфікуватися Covid-19 вищі у тих, хто раніше хворів, і противників вакцинації. Вони хворіють у 5,49 разів частіше, ніж повністю вакциновані. Такі дані дослідження Центру з контролю та профілактики захворювань у США (CDC).

    Як ідеться у висновках дослідження, серед госпіталізацій із захворюванням на Covid-19 серед дорослих у віці старше 18 років, попереднє інфікування або вакцинація яких відбулася на 90-179 днів раніше, скориговані шанси лабораторно підтвердженого Covid-19 серед невакцинованих дорослих із попередньою інфекцією SARS-CoV-2 становили 5,49 рази вище, ніж шанси серед повністю вакцинованих реципієнтів мРНК-вакцини проти Covid-19, які не мали попередньої документованої інфекції.

    Тож науковці рекомендують усім вакцинуватися проти Covid-19 якомога швидше, включаючи невакцинованих осіб, які раніше були інфіковані SARS-CoV-2.

    Нагадаємо, у випадку з Covid-19 вакцинація дає сильнішу імунну відповідь, ніж перенесене захворювання, хоча зазвичай відбувається навпаки. Про це раніше сказав академік-секретар відділення біохімії, фізіології та молекулярної біології НАН України Сергій Комісаренко.

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    Теги: США вакцинація
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    Учені визначили, хто має більше шансів заразитися Covid-19: вакциновані чи ті, хто перехворіли