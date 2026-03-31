Український криголам «Ноосфера» доставив експедицію до найбільшої антарктичної станції Британії

«Ноосфера» доправила до «Ротери» сім майбутніх зимівників та забрала звідти 35 фахівців сезону та минулої річної команди

Україна розвиває співпрацю з Британською антарктичною службою. Так, український криголам «Ноосфера» доставив експедицію та вантаж до найбільшої британської антарктичної станції «Ротера». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

«Ротера» розташована південніше української станції «Академік Вернадський». Тривалість переходу судном між ними становить один день.

Нині триває п’ятий антарктичний сезон «Ноосфери», у якому відбувається співпраця з низкою країн фото: Національний антарктичний науковий центр

«Британська база діє цілорічно, там працюють два види експедицій – зимова та сезонна. «Ноосфера» доправила до «Ротери» сім майбутніх зимівників та забрала звідти 35 фахівців сезону та минулої річної команди», – йдеться в повідомленні.

Українські полярники поінформували, що Британська антарктична служба має власне сучасне судно «Сер Девід Аттенборо», яке обслуговує всі британські полярні станції: як арктичні, так і антарктичні. Окрім цього, корабель забезпечує різні дослідження в океані.

Українські та британські науковці провели нові спільні дослідження з борту «Ноосфери» фото: Національний антарктичний науковий центр

Українські та британські науковці провели нові спільні дослідження з борту «Ноосфери». У співпраці з командою міжнародного проєкту Polomints вони робили океанографічні вимірювання та відбирали проби морської води. Як повідомляється, результати цих досліджень матимуть велике значення для розуміння впливу кліматичних змін на прибережну Антарктику.

Нині триває п’ятий антарктичний сезон «Ноосфери», у якому відбувається співпраця з низкою країн. Окрім Великої Британії, це також Мексика, Колумбія, Польща, Чехія та США.

«Ноосфера» доправила до «Ротери» сім майбутніх зимівників та забрала звідти 35 фахівців сезону та минулої річної команди фото: Національний антарктичний науковий центр

Як повідомлялося, український криголам «Ноосфера» вперше в історії працював за Південним полярним колом, забезпечуючи проведення міжнародних океанографічних та геологічних досліджень. Судно вирушило з антарктичної станції «Академік Вернадський», розташованої на межі полярного кола, і досліджувало Південний океан.