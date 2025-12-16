Головна Країна Наука та освіта
Український криголам «Ноосфера» вперше перетнув полярне коло

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Український криголам «Ноосфера» вперше перетнув полярне коло
Український криголам «Ноосфера» вперше перетнув Південне полярне коло
фото: Національний антарктичний науковий центр

Перші результати досліджень обіцяють бути несподіваними

Український криголам «Ноосфера» вперше в історії працює за Південним полярним колом, забезпечуючи проведення міжнародних океанографічних та геологічних досліджень. Судно вирушило з антарктичної станції «Академік Вернадський», розташованої на межі полярного кола, і тепер досліджує Південний океан. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр, пише «Главком».

З 11 грудня «Ноосфера» перебуває на шляху до британської антарктичної станції «Ротера» на острові Аделейд. Під час подорожі капітан судна Андрій Старіш зазначив, що судно кілька годин маневрувало серед айсбергів, виконуючи надзвичайно складні навігаційні операції.

Океанографи на борту криголама проводять пошук морських теплових хвиль, що виникають внаслідок глобального потепління. Для точнішого визначення кліматичних аномалій здійснено картографію морського дна, а також проводяться вимірювання температури, солоності, рівня кисню та кислотності води за допомогою спеціальних зондів. Перші результати досліджень обіцяють бути несподіваними.

Український криголам «Ноосфера» вперше перетнув полярне коло фото 1
фото: Національний антарктичний науковий центр

Зокрема, українські та мексиканські геологи за допомогою мультикореру відібрали зразки донних відкладів для аналізу змін клімату протягом останніх сотень і тисяч років. Крім того, на станції «Ротера» обговорювались можливості спільних наукових досліджень, які планується розпочати вже в цьому сезоні.

Цей етап досліджень завершується, і криголам розпочинає зворотний шлях до «Академіка Вернадського», де також продовжаться наукові роботи. Команда «Ноосфери» продовжить свою місію в Антарктиці, прагнучи розкрити нові аспекти кліматичних змін у регіоні.

Нагадаємо, на острів Галіндез біля Антарктиди, де знаходиться українська полярна станція «Академік Вернадський», повернулися майже 7 тис. пінгвінів. Йдеться про субантарктичних пінгвінів, які з антарктичної весни до осені проводять тут шлюбний сезон.

Теги: Антарктида полярна станція полярники

