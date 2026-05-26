Кабмін спростив отримання пільг на навчання для дітей ветеранів

Пільги поширюються на дітей ветеранів, які навчаються за денною формою і не досягли 23 років

Міноборони: тепер достатньо подати витяг із Єдиного реєстру ветеранів – посвідчення УБД більше не обов'язкове

Уряд скасував обов'язкову вимогу пред'являти посвідчення учасника бойових дій для оформлення освітніх пільг. Відтепер його замінює витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни – в електронному або паперовому форматі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони України.

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка змінює порядок підтвердження права на державну підтримку для здобуття освіти. Раніше для оформлення пільги потрібно було надати посвідчення учасника бойових дій (УБД) одного з батьків. Тепер можна подати будь-який із двох документів на вибір – посвідчення або витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Зміни стосуються дітей ветеранів, ветеранок і постраждалих учасників Революції Гідності, які навчаються за денною формою у закладах професійної, фахової передвищої та вищої освіти державної або комунальної форми власності – до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення 23 років.

Як отримати витяг

Витяг із реєстру ветеранів можна замовити безплатно:

в електронному вигляді – через застосунок або портал «Дія»;

у паперовому вигляді – в будь-якому Центрі надання адміністративних послуг незалежно від місця реєстрації.

Документ містить розширену інформацію: дані про орган, який надав статус, дату його присвоєння та юридичні підстави для такого рішення. Для перевірки справжності паперового витягу передбачено спеціальний електронний ідентифікатор.

Якщо витяг замовляє сама дитина або її законний представник, до пакета документів додається довідка про здобувача освіти з Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Які пільги передбачені

Держава гарантує дітям учасників бойових дій державну цільову підтримку для здобуття освіти, яка включає:

повну або часткову оплату навчання з державного чи місцевого бюджету;

пільгові довгострокові кредити на здобуття освіти;

безоплатне проживання в гуртожитку;

безоплатний доступ до інтернету та баз даних у закладах освіти.

Нагадаємо, у липні 2025 року Кабмін уже розширив категорії дітей, яким держава компенсує повну вартість навчання: до переліку додали дітей осіб, які отримали інвалідність унаслідок Революції Гідності, а також дітей зниклих безвісти та тих, кого позбавили свободи внаслідок збройної агресії.