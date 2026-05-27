НМТ-2026: за що вступників можуть вигнати з аудиторії

Неввічливе ставлення до працівників екзаменаційного центру або учасників тестування може позбавити права складання НМТ

В Україні наразі триває основна сесія національного мультипредметного тесту (НМТ). Однак для успішного складання важливі не лише знання предметів, а й дотримання встановлених правил під час тестування. Порушення процедурних вимог може стати причиною анулювання результатів. «Главком» розповідає, що категорично заборонено робити під час НМТ.

Зміст

Основна сесія НМТ-2026

20 травня стартувала основна сесія національного мультипредметного тесту (НМТ). Вона триватиме до 25 червня.

Початок тестування для учасників та учасниць, які проходитимуть НМТ в Україні, зазначено за київським часом, а для тих, хто братиме участь в НМТ за кордоном, – за місцевим часом населеного пункту, де розташований тимчасовий екзаменаційний центр (ТЕЦ).

Допуск до екзаменаційних центрів розпочинається за 30 хв. і припиняється за 5 хв. до початку тестування. Для входу потрібно буде пред’явити сертифікат учасника НМТ та оригінал документа, що посвідчує особу або його цифровий аналог в застосунку «Дія». Якщо учасник запізниться або при вході до ТЕЦ не пред’явить документа, що посвідчує особу, – його не допустять до участі в НМТ.

Що дозволено мати із собою під час складання НМТ

Учасникам тестування варто мати при собі ручку та за бажанням пляшечку питної води і перекус. Паперові чернетки буде видано в аудиторії тестування.

Протягом часу, відведеного на виконання завдань НМТ, учасникам і учасницям заборонено мати при собі або на своєму робочому місці речі, що не передбачені процедурою проведення тестування: пристрої зчитування, обробки, збереження, відтворення інформації, окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади. Їх потрібно буде залишити в спеціально відведеному місці в аудиторії.

За що вступників можуть вигнати з НМТ

Неввічливе ставлення до працівників екзаменаційного центру або учасників тестування може позбавити права складання НМТ. Відповідну норму містить регламент роботи тимчасових екзаменаційних центрів у 2026 році, згідно з яким відбувається функціонування ТЕЦ.

Зокрема, підставами для недопуску учасника до екзаменаційного центру або позбавлення права на продовження роботи є наявність небезпечних предметів або речовин, які становлять загрозу для життя або здоров’я людей, невиконання вказівок та вимог працівників ТЕЦ або неввічливе ставлення до присутніх у центрі.

Також позбавити права виконувати завдання мультитесту можуть за відмову ознайомлюватися з правилами проходження НМТ та роботи з програмним засобом або порушення інших правил протягом часу, відведеного на виконання завдань іспиту. Окрім того, іспит завершиться дочасно для тих учасників, які будуть намагатись скопіювати (переписати) завдання НМТ, винести з аудиторії чернетку або використати будь-які технічні пристрої під час перерви або під час перебування в укритті.

Також не можна розмовляти з іншими учасниками, передавати їм будь-які предмети або отримувати допомогу. Зокрема, у разі виявлення списування результати тестування анульовуються. Крім того, абітурієнтів можуть не допустити до складання НМТ через запізнення більш ніж на 5 хв. або відсутність необхідних документів.

Якщо працівники центру виявлять хоча б одне з таких порушень, учасник повинен буде негайно припинити тестування та залишити аудиторію на вимогу відповідальних осіб. У такому разі результати НМТ анулюють без можливості перескладання під час поточної сесії.

Нагадаємо, 20 травня стартувала основна сесія національного мультипредметного тесту (НМТ). Вона триватиме до 25 червня. Цьогоріч НМТ проходить за тогорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій; перелік предметів НМТ залишився незмінним.

Як повідомлялося, на основну сесію НМТ у 2026 році зареєструвалося понад 355 тис. учасників – на 43 тис. більше, ніж торік. Аналізуючи вибір предметів під час реєстрації на НМТ, міністр освіти зазначив, що учасники орієнтуються насамперед на прикладну цінність дисципліни для майбутньої професії.

До слова, Міністерство освіти і науки затвердило нові правила вступу до ВНЗ на 2026 рік: скасовано обов'язкові мотиваційні листи, а українські університети визнаватимуть результати деяких європейських іспитів як альтернативу НМТ.