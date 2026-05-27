Харчування у школах. Свириденко анонсувала масштабні зміни

Кабмін виділив мільярд на запуск нової системи шкільного харчування
З вересня безкоштовні гарячі обіди отримуватимуть учні всіх класів

В Україні з 1 вересня планують забезпечити безкоштовним гарячим харчуванням учнів усіх класів. Для підготовки до запуску програми уряд уже виділив кошти на модернізацію шкільних їдалень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко

Наразі програма безкоштовного харчування вже діє для всіх дітей у прифронтових громадах, а також для учнів 1–4 класів по всій території України.

Наступним етапом стане поширення програми на школярів 5-11 класів. Свириденко зазначила, що уряд уже розпочав підготовку до реалізації реформи.

«Із 1 вересня теплі обіди мають отримувати учні 1–11 класів по всій Україні. Сьогодні безкоштовне харчування вже забезпечене для всіх дітей у прифронтових громадах та учнів 1–4 класів в усіх областях» – написала вона.

Для цього Кабмін виділив 1 млрд грн на оновлення харчоблоків у закладах освіти. Фінансування отримають 73 шкільні їдальні у різних регіонах країни.

Уряд очікує, що модернізація дозволить забезпечити навчальні заклади необхідними умовами для повноцінного гарячого харчування учнів.

«Шкільне харчування – це не лише про соціальну підтримку, а й про розвиток місцевої економіки, робочі місця та підтримку українських виробників.», – підкреслила Свириденко

Нагадаємо, із початку 2025 року безкоштовне гаряче харчування в Україні запровадили для учнів 1–4 класів. Окремо програму поширили на школярів 1–11 класів у прифронтових громадах. Уряд заявляв, що поступово планує розширити ініціативу на всіх учнів по країні та паралельно модернізувати шкільні харчоблоки.

