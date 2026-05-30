Вступна кампанія 2026: повний гід, графік НМТ та інструкція, як не проґавити бюджетне місце

Головні нововведення Міносвіти, правила пріоритетів та формула розрахунку балів для вступників

Міністерство освіти і науки України офіційно затвердило «Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2026 році». Головний документ вступної кампанії цьогоріч налічує понад 100 сторінок складного юридичного тексту.

Щоб абітурієнти не загубилися в бюрократичних лабіринтах, батьки мали чіткий план дій, а приймальні комісії та медіа швидко орієнтувалися в дедлайнах, «Главком» представляє – повний, зрозумілий та структурований гід Вступної кампанії 2026.

1. Головні кардинальні зміни 2026 року

Цьогорічні правила суттєво відрізняються від попередніх років. Держава посилила вимоги до прозорості і дещо перерозподілила пріоритети:

Тотальний очний формат: Будь-які оцінювання безпосередньо в закладах освіти (співбесіди замість НМТ, творчі конкурси для бакалаврів, а також іспити з іноземної мови та фахові випробування для магістрів) проводяться виключно очно. Дистанційного проходження немає. Виняток: вступники з ТОТ, військові та члени національних збірних.

Жорсткий ліміт заяв: Сукупно на всі напрями вищої освіти можна подати до 10 заяв, з яких на бюджет – не більше 5.

Творчість у ціні: Для більшості творчих спеціальностей ваговий коефіцієнт творчого конкурсу підняли до 0,7 (раніше було 0,6).

Для більшості творчих спеціальностей ваговий коефіцієнт творчого конкурсу підняли до 0,7 (раніше було 0,6). Визнання європейських іспитів: Українські громадяни, які закінчили школи за кордоном, тепер можуть офіційно зараховувати результати національних випускних іспитів європейських країн замість складання НМТ.

2. Бакалаврат: структура НМТ та реєстрація

Головним критерієм відбору на перший курс залишається Національний мультипредметний тест (НМТ). Цього року абітурієнти також можуть скористатися сертифікатами за 2023, 2024 та 2025 роки.

Схема тесту 2026 року:

Обов’язковий блок (3 предмети): Українська мова, Математика, Історія України.

Українська мова, Математика, Історія України. Предмет на вибір (1 предмет): Англійська, німецька, французька або іспанська мова; Біологія; Фізика; Хімія; Географія; Українська література.

Вступ за кордоном: Ті, хто перебуває поза межами України, зможуть скласти тест у тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Наразі підтверджено роботу центрів у понад 50 містах 30 країн світу.

Ключові дати НМТ-2026

Ключові дати НМТ 2026 Основна сесія Додаткова сесія* Реєстрація кабінету учасника НМТ на порталі УЦОЯО 5.03–2.04 11–16.05 Внесення змін до персонального кабінету (якщо потрібно) До 7.04 21.05 Складання НМТ 20.05–25.06 17–24.07 Результати до 3.07 до 29.07

*Додаткова сесія передбачена лише для тих, хто пропустив основну з поважних причин (через хворобу, участь у міжнародних олімпіадах чи змаганнях МОН/МСУ, збіг дат із сесією у коледжі чи проживання за кордоном).

3. Математика рейтингу: чому один і той самий бал дає різні шанси

Конкурсний бал – це не просто сума оцінок за НМТ. Це складна формула, де кожен предмет помножується на предметний коефіцієнт, встановлений Міністерством під конкретну спеціальність.

Один і той самий абітурієнт із незмінними балами матиме абсолютно різну позицію в рейтингу на технічні та гуманітарні факультети. Поглянемо, як це працює на практиці:

Кейс Ольги (акцент на точні науки)

Результати НМТ: Фізика – 180, Математика – 180, Українська мова – 170, Історія України – 160.

Варіант Б («Право»): Тут ключовою є іноземна мова, якої Ольга не складала, а вага фізики мінімальна. Конкурсний бал: 161,515 (шанси на бюджет суттєво нижчі).

Кейс Андрія (акцент на мови)

Результати НМТ: Іноземна мова – 180, Історія України – 180, Українська мова – 170, Математика – 160.

Варіант Б («Фізика та астрономія»): Оскільки фізика не складалася, а математика нижча, формула розрахунку опускає абітурієнта вниз. Конкурсний бал: 162,143 (слабка позиція).

Порада вступникам та батькам: Перед подачею документів обов'язково вивчіть таблицю коефіцієнтів МОН, тверезо оцініть свої найсильніші предмети та адаптуйте під них стратегію вибору ЗВО.

4. Дорожня карта бакалавра: головні дедлайни літа

Вся кампанія координується через систему ЄДЕБО. Запам'ятайте ці контрольні точки:

Дата / Дедлайн Етап вступної кампанії (Бакалаврат) 1 липня Старт реєстрації електронних кабінетів вступників 3 липня Початок реєстрації на творчі конкурси та співбесіди 10 липня

(о 18:00) Завершення реєстрації на творчі конкурси та співбесіди для вступу на бюджет *на контрактну форму навчання – реєстрація триває до 18:00 25 липня 19 липня Початок подання заяв вступниками через електронні кабінети 1 серпня

(о 18:00) Закінчення прийому та подання заяв від абітурієнтів Не пізніше 6 серпня Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування (заяви з пріоритетом) До 11 серпня

(о 18:00) Підтвердження вступниками вибору місця навчання в кабінетах До 13 серпня Фінальне зарахування вступників на бюджет і контракт (заяви з пріоритетом) 15 жовтня Офіційне завершення роботи електронних кабінетів вступників

5. Магістратура та аспірантура: правила гри

Вступ на вищі рівні освіти повністю переведений на технології ЗНО (зовнішнє незалежне оцінювання). Головним залишається Єдиний вступний іспит (ЄВІ), який складається з двох блоків: ТЗНК (тест загальної навчальної компетентності) та іноземної мови. Вступники можуть надати результати ЄВІ за 2024, 2025 або 2026 роки.

Для окремих спеціальностей (згідно з розділом 12 Порядку прийому) обов'язковим є Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) за 2025 або 2026 рік. Аспіранти додатково складають іспит з методології наукових досліджень та внутрішні профільні іспити в університеті.

Календар для магістрів та аспірантів

Етап випробувань Основна сесія Додаткова сесія* Реєстрація 23 квітня – 14 травня (опрацювання документів триває до 19 травня) Другий період: 26-28 травня (опрацювання документів триває до 1 червня) Тестування 26 червня – 14 липня 3-21 серпня Результати до 23 липня до 21 серпня

6. Електронний кабінет, квоти та пільгові категорії

Подавати документи необхідно через офіційний портал vstup.edbo.gov.ua. Кабінети функціонуватимуть з 1 липня до 15 жовтня 2026 року. При вишах також працюватимуть офлайн-консультаційні центри для допомоги технічного характеру.

Важливо про пріоритети: Як тільки ваша заява отримає в системі статус «Зареєстровано у закладі освіти», змінити або переставити пріоритети (від 1 до 5) буде неможливо. Зважуйте кожен крок.

Пільгові квоти при розподілі бюджетних місць:

Квота для іноземців: Навчання за міжнародними договорами (з обов'язковою нострифікацією дипломів та бажаним апостилем країни походження протягом першого року).

Механізм переведення на вільний бюджет

Якщо після основного етапу розподілу залишаються вільні місця, система запускає процедуру дозарахування. Наголошуємо: це не автоматична альтернатива і не гарантія (особливо на кон’юнктурних ІТ чи юридичних спеціальностях).

Проте в обов'язковому порядку на вакантні місця держзамовлення переводять дітей загиблих захисників України та дітей загиблих учасників Революції Гідності. Для інших категорій (включаючи діючих УБД, переселенців ВПО) передбачені окремі механізми держпідтримки та першочергового зарахування.

7. Фінал: Договір та зарахування

Отримання статусу «Рекомендовано» – це лише 80% успіху. Щоб стати студентом, потрібно: