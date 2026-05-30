Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Вступна кампанія 2026: повний гід, графік НМТ та інструкція, як не проґавити бюджетне місце

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Вступна кампанія 2026: повний гід, графік НМТ та інструкція, як не проґавити бюджетне місце
Вступна кампанія 2026: правила прийому, графік НМТ та головні зміни
колаж: glavcom.ua, створено за допомогою ШІ
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Головні нововведення Міносвіти, правила пріоритетів та формула розрахунку балів для вступників

Міністерство освіти і науки України офіційно затвердило «Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2026 році». Головний документ вступної кампанії цьогоріч налічує понад 100 сторінок складного юридичного тексту.

Щоб абітурієнти не загубилися в бюрократичних лабіринтах, батьки мали чіткий план дій, а приймальні комісії та медіа швидко орієнтувалися в дедлайнах, «Главком» представляє – повний, зрозумілий та структурований гід Вступної кампанії 2026.

1. Головні кардинальні зміни 2026 року

Цьогорічні правила суттєво відрізняються від попередніх років. Держава посилила вимоги до прозорості і дещо перерозподілила пріоритети:

  • Скасування мотиваційних листів: Складати та надсилати мотиваційні листи у 2026 році не потрібно – їх повністю вилучено зі структури вступної заяви.
  • Тотальний очний формат: Будь-які оцінювання безпосередньо в закладах освіти (співбесіди замість НМТ, творчі конкурси для бакалаврів, а також іспити з іноземної мови та фахові випробування для магістрів) проводяться виключно очно. Дистанційного проходження немає. Виняток: вступники з ТОТ, військові та члени національних збірних.
  • Жорсткий ліміт заяв: Сукупно на всі напрями вищої освіти можна подати до 10 заяв, з яких на бюджет – не більше 5.
    Пріоритетність у магістратурі: Система пріоритетів (від 1 до 5) тепер працює не лише на бакалавраті, а й під час вступу в магістратуру – причому як на бюджет, так і на контракт.
  • Творчість у ціні: Для більшості творчих спеціальностей ваговий коефіцієнт творчого конкурсу підняли до 0,7 (раніше було 0,6).
  • Визнання європейських іспитів: Українські громадяни, які закінчили школи за кордоном, тепер можуть офіційно зараховувати результати національних випускних іспитів європейських країн замість складання НМТ.

2. Бакалаврат: структура НМТ та реєстрація

Головним критерієм відбору на перший курс залишається Національний мультипредметний тест (НМТ). Цього року абітурієнти також можуть скористатися сертифікатами за 2023, 2024 та 2025 роки.

Схема тесту 2026 року:

  • Обов’язковий блок (3 предмети): Українська мова, Математика, Історія України.
  • Предмет на вибір (1 предмет): Англійська, німецька, французька або іспанська мова; Біологія; Фізика; Хімія; Географія; Українська література.

Вступ за кордоном: Ті, хто перебуває поза межами України, зможуть скласти тест у тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Наразі підтверджено роботу центрів у понад 50 містах 30 країн світу.

Ключові дати НМТ-2026

Ключові дати НМТ 2026 Основна сесія Додаткова сесія*
Реєстрація кабінету учасника НМТ на порталі УЦОЯО 5.03–2.04 11–16.05
Внесення змін до персонального кабінету (якщо потрібно) До 7.04 21.05
Складання НМТ 20.05–25.06 17–24.07
Результати до 3.07 до 29.07

*Додаткова сесія передбачена лише для тих, хто пропустив основну з поважних причин (через хворобу, участь у міжнародних олімпіадах чи змаганнях МОН/МСУ, збіг дат із сесією у коледжі чи проживання за кордоном).

3. Математика рейтингу: чому один і той самий бал дає різні шанси

Конкурсний бал – це не просто сума оцінок за НМТ. Це складна формула, де кожен предмет помножується на предметний коефіцієнт, встановлений Міністерством під конкретну спеціальність.

Один і той самий абітурієнт із незмінними балами матиме абсолютно різну позицію в рейтингу на технічні та гуманітарні факультети. Поглянемо, як це працює на практиці:

Кейс Ольги (акцент на точні науки)

Результати НМТ: Фізика – 180, Математика – 180, Українська мова – 170, Історія України – 160.

  • Варіант А («Фізика та астрономія»): Профільний предмет (фізика) має найвищу вагу. Висока оцінка «витягує» рейтинг вгору. Конкурсний бал: 175,333 (сильна позиція).
  • Варіант Б («Право»): Тут ключовою є іноземна мова, якої Ольга не складала, а вага фізики мінімальна. Конкурсний бал: 161,515 (шанси на бюджет суттєво нижчі).

Кейс Андрія (акцент на мови)

Результати НМТ: Іноземна мова – 180, Історія України – 180, Українська мова – 170, Математика – 160.

  • Варіант А («Право»): Іноземна мова та історія мають максимальні коефіцієнти. Вони підсилюють позицію. Конкурсний бал: 172,886 (чудова перспектива).
  • Варіант Б («Фізика та астрономія»): Оскільки фізика не складалася, а математика нижча, формула розрахунку опускає абітурієнта вниз. Конкурсний бал: 162,143 (слабка позиція).

Порада вступникам та батькам: Перед подачею документів обов'язково вивчіть таблицю коефіцієнтів МОН, тверезо оцініть свої найсильніші предмети та адаптуйте під них стратегію вибору ЗВО.

4. Дорожня карта бакалавра: головні дедлайни літа

Вся кампанія координується через систему ЄДЕБО. Запам'ятайте ці контрольні точки:

Дата / Дедлайн Етап вступної кампанії (Бакалаврат)
1 липня Старт реєстрації електронних кабінетів вступників
3 липня Початок реєстрації на творчі конкурси та співбесіди
10 липня
(о 18:00)		 Завершення реєстрації на творчі конкурси та співбесіди для вступу на бюджет
*на контрактну форму навчання – реєстрація триває до 18:00 25 липня
19 липня Початок подання заяв вступниками через електронні кабінети
1 серпня
(о 18:00)		 Закінчення прийому та подання заяв від абітурієнтів
Не пізніше 6 серпня Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування (заяви з пріоритетом)
До 11 серпня
(о 18:00)		 Підтвердження вступниками вибору місця навчання в кабінетах
До 13 серпня Фінальне зарахування вступників на бюджет і контракт (заяви з пріоритетом)
15 жовтня Офіційне завершення роботи електронних кабінетів вступників

5. Магістратура та аспірантура: правила гри

Вступ на вищі рівні освіти повністю переведений на технології ЗНО (зовнішнє незалежне оцінювання). Головним залишається Єдиний вступний іспит (ЄВІ), який складається з двох блоків: ТЗНК (тест загальної навчальної компетентності) та іноземної мови. Вступники можуть надати результати ЄВІ за 2024, 2025 або 2026 роки.

Для окремих спеціальностей (згідно з розділом 12 Порядку прийому) обов'язковим є Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) за 2025 або 2026 рік. Аспіранти додатково складають іспит з методології наукових досліджень та внутрішні профільні іспити в університеті.

Календар для магістрів та аспірантів

Етап випробувань Основна сесія Додаткова сесія*
Реєстрація 23 квітня – 14 травня
(опрацювання документів триває до 19 травня)
 Другий період: 26-28 травня
(опрацювання документів триває до 1 червня)
Тестування 26 червня – 14 липня 3-21 серпня
Результати до 23 липня до 21 серпня

6. Електронний кабінет, квоти та пільгові категорії

Подавати документи необхідно через офіційний портал vstup.edbo.gov.ua. Кабінети функціонуватимуть з 1 липня до 15 жовтня 2026 року. При вишах також працюватимуть офлайн-консультаційні центри для допомоги технічного характеру.

Важливо про пріоритети: Як тільки ваша заява отримає в системі статус «Зареєстровано у закладі освіти», змінити або переставити пріоритети (від 1 до 5) буде неможливо. Зважуйте кожен крок.

Пільгові квоти при розподілі бюджетних місць:

  • Квота-1: Сироти, учасники бойових дій (УБД), особи з інвалідністю та політв'язні.
  • Квота-2: Абітурієнти з тимчасово окупованих територій (ТОТ) та зон активних бойових дій.
  • Квота для іноземців: Навчання за міжнародними договорами (з обов'язковою нострифікацією дипломів та бажаним апостилем країни походження протягом першого року).

Механізм переведення на вільний бюджет

Якщо після основного етапу розподілу залишаються вільні місця, система запускає процедуру дозарахування. Наголошуємо: це не автоматична альтернатива і не гарантія (особливо на кон’юнктурних ІТ чи юридичних спеціальностях).

Проте в обов'язковому порядку на вакантні місця держзамовлення переводять дітей загиблих захисників України та дітей загиблих учасників Революції Гідності. Для інших категорій (включаючи діючих УБД, переселенців ВПО) передбачені окремі механізми держпідтримки та першочергового зарахування.

7. Фінал: Договір та зарахування

Отримання статусу «Рекомендовано» – це лише 80% успіху. Щоб стати студентом, потрібно:

  • Вчасно підтвердити вибір місця навчання в кабінеті ЄДЕБО.
  • Підписати договір про навчання (це можна зробити дистанційно за допомогою КЕП / Дія.Підпису).
  • Дочекатися, поки статус заяви зміниться на «Включено до наказу».
Теги: ВНЗ освіта документи вступна кампанія іспит

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олена Зеленська розповіла, як складала вступний іспит із математики в університеті
Олена Зеленська розповіла, як у студентські роки невдало склала вступний іспит
1 травня, 10:10
Міністерство закликає українців долучитися до обговорення 
Мінцифри презентувало Стратегію боротьби з ігровою залежністю до 2035 року
5 травня, 15:04
У запрошенні кожен учасник знайде дату та точний час початку тестування
НМТ-2026: до 10 травня усі учасники отримають запрошення на основні сесії
6 травня, 06:16
Директор ФБР припускає, що знайдені документи збереглися через недбалість попереднього керівництва
Директор ФБР пообіцяв оприлюднити секретні архіви про звʼязок Трампа з Кремлем
7 травня, 11:51
Всі абітурієнти, які вступають до медичних вишів і здобувають вищу медичну освіту, будуть військовозобов'язаними
Із вересня студенти-медики стануть офіцерами запасу
16 травня, 07:45
Бізнес у 13 років: підлітки зі школи MindCraft Володимира Литвина запускають справжні проєкти
Бізнес у 13 років: підлітки зі школи MindCraft Володимира Литвина запускають справжні проєкти
21 травня, 13:10
Асоціація прифронтових міст і громад пропонує державі новий пакет підтримки прифронтових територій
Асоціація прифронтових громад пропонує державі новий пакет підтримки таких територій
12 травня, 14:30
До дитячого садочка можна буде записатися онлайн
Онлайн-запис у садочки Києва: що зміниться вже у травні
13 травня, 11:53
Яворівський районний суд ухвалив щодо неповнолітнього студента незвичний вирок
Студент переправив ухилянта за кордон, щоб оплатити навчання. Суд обрав йому незвичне покарання
16 травня, 19:16

Наука та освіта

Вступна кампанія 2026: повний гід, графік НМТ та інструкція, як не проґавити бюджетне місце
Вступна кампанія 2026: повний гід, графік НМТ та інструкція, як не проґавити бюджетне місце
НМТ-2026: за що вступників можуть вигнати з аудиторії
НМТ-2026: за що вступників можуть вигнати з аудиторії
Харчування у школах. Свириденко анонсувала масштабні зміни
Харчування у школах. Свириденко анонсувала масштабні зміни
Кабмін спростив отримання пільг на навчання для дітей ветеранів
Кабмін спростив отримання пільг на навчання для дітей ветеранів
Менеджмент, психологія, педагогіка: які спеціальності обирають абітурієнти під час війни
Менеджмент, психологія, педагогіка: які спеціальності обирають абітурієнти під час війни
Бізнес у 13 років: підлітки зі школи MindCraft Володимира Литвина запускають справжні проєкти
Бізнес у 13 років: підлітки зі школи MindCraft Володимира Литвина запускають справжні проєкти

Новини

В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 30 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
Вчора, 22:06
На Київщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітніх водіїв (фото)
Вчора, 21:46
Президент Румунії розповів деталі розслідування атаки російського дрона
Вчора, 21:00
Трамп висунув ультиматум Ірану і заявив про зняття блокади Ормузької протоки
Вчора, 20:19
Путін подивився, що коїться на фронті, і відчув кінець війни
Вчора, 19:50

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua