Найстаршому абітурієнту, який цього року складатиме НМТ, виповнилося 73 роки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Кількість охочих пройти НМТ стабільно зростає, запевняє Оксен Лісовий
фото з відкритих джерел
Дозвіл на виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років не спричинив критичного відтоку студентів

Найстаршому абітурієнту, який цього року складатиме національний мультипредметний тест, виповнилося 73 роки, а загалом кількість охочих пройти тестування стабільно зростає. Як інформує «Главком», про це в інтерв’ю «Радіо «Свобода» розповів міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Для участі в національному мультипредметному тесті у 2026 році вже зареєструвалися понад 350 тисяч осіб. Показник реєстрацій та вступу до українських вишів збільшується третій рік поспіль. Зокрема, близько 30 тисяч заявок надійшло від українців, які перебувають за кордоном, але планують навчатися в Україні.

Очільник МОН зазначив, що дозвіл на виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років не спричинив критичного відтоку студентів. Натомість фіксується суттєвий попит на українські університети, які можуть гарантувати безпечне офлайн-навчання –особливо у Житомирі, Луцьку, Івано-Франківську, Львові, Ужгороді та інших західних регіонах.

Нагадаємо, 20 травня стартувала основна сесія національного мультипредметного тесту (НМТ). Вона триватиме до 25 червня. Цьогоріч НМТ проходить за тогорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій; перелік предметів НМТ залишився незмінним.

Як повідомлялося, на основну сесію НМТ у 2026 році зареєструвалося понад 355 тис. учасників – на 43 тис. більше, ніж торік. Аналізуючи вибір предметів під час реєстрації на НМТ, міністр освіти зазначив, що учасники орієнтуються насамперед на прикладну цінність дисципліни для майбутньої професії.

До слова, Міністерство освіти і науки затвердило нові правила вступу до ВНЗ на 2026 рік: скасовано обов'язкові мотиваційні листи, а українські університети визнаватимуть результати деяких європейських іспитів як альтернативу НМТ.

