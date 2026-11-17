У 2026 році на бакалаврат українських університетів зарахували майже 227 тис. вступників – на 16,3% більше, ніж торік. Загалом абітурієнти подали понад 1,3 млн заяв, що стало рекордом від початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Osvita.ua.

Цьогоріч понад тисячу першокурсників зарахував 71 заклад вищої освіти. Для порівняння, у 2025 році таких університетів було 48.

Разом ці 71 заклад отримали 68% усіх першокурсників. Відповідно, решта майже 300 університетів розподілили між собою близько третини зарахованих студентів.

Однак нинішнє збільшення кількості вступників не означає, що університети й надалі матимуть достатньо абітурієнтів. Однією з найбільших довгострокових загроз для системи вищої освіти є демографічне скорочення.

Кількість випускників шкіл в Україні поступово скорочується. Якщо у 2008 році їх було близько 640 тис., то у 2023 році – приблизно 360 тис. За прогнозом ексзаступника міністра освіти і науки Михайла Винницького, до 2033 року цей показник може зменшитися до 300 тис. Про це він розповів в інтерв’ю The Ukrainians, яке цитує видання «Тексти». За словами посадовця, прогноз ґрунтується на демографічних даних і передбачає повернення тимчасово окупованих територій.

Демографічна ситуація також ускладнюється низькою народжуваністю. У 2025 році в Україні народилися 168,8 тис. дітей. Це означає, що в наступні роки університети матимуть справу з іще меншими поколіннями потенційних вступників.

Тому збільшення кількості зарахованих студентів у 2026 році не обов'язково свідчить про зміну довгострокової тенденції. Наступні вступні кампанії проходитимуть в умовах скорочення кількості абітурієнтів, а університетам доведеться активніше конкурувати за тих, хто обирає вищу освіту в Україні.

Раніше «Главком» розповідав, яку фінансову підтримку зможуть отримати студенти з 1 вересня 2026 року. Зокрема, академічні та іменні стипендії для студентів університетів і коледжів подвоять, а вступникам із прифронтових та тимчасово окупованих територій передбачили одноразову допомогу в розмірі 50 тис. грн. Також для студентів-контрактників діятимуть державні гранти на оплату частини навчання.