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Стипендії, гранти та 50 тис. грн: яку підтримку матимуть студенти з 1 вересня

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Стипендії, гранти та 50 тис. грн: яку підтримку матимуть студенти з 1 вересня
На виплату академічних та іменних стипендій у державному бюджеті на 2026 рік передбачено 6,6 млрд грн
фото ілюстративне

Мінфін: мінімальна стипендія зросте до 4000 грн, президентська – до 20 тис. грн

З 1 вересня 2026 року в Україні вдвічі підвищать академічні та іменні стипендії для студентів вишів і коледжів, а вступники з прифронтових та тимчасово окупованих територій отримають додаткову фінансову підтримку на навчання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство фінансів України.

На виплату академічних та іменних стипендій у державному бюджеті на 2026 рік передбачено 6,6 млрд грн – на 1,2 млрд грн більше, ніж торік. Відповідні видатки закладені в Держбюджеті-2026, який Верховна Рада ухвалила 3 грудня 2025 року.

Для студентів закладів вищої освіти з нового навчального року діятимуть такі розміри виплат:

  • мінімальна академічна стипендія – 4000 грн (була 2000 грн);
  • підвищена академічна стипендія – 5820 грн;
  • стипендія за галузевим принципом (підвищена) – 7420 грн;
  • президентська стипендія – 20 тис. грн на місяць.

Подвоюються виплати і для студентів коледжів та закладів фахової передвищої освіти: мінімальна академічна стипендія зросте до 3020 грн, а підвищена – до 4394 грн.

Підтримка вступників з прифронтя і ТОТ

Окремий пакет підтримки передбачений для абітурієнтів із прифронтових регіонів і тимчасово окупованих територій. За словами голови підкомітету з питань державної молодіжної політики Комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту Ірини Борзової, замість НМТ вони можуть пройти співбесіду в освітньому центрі при виші – такі центри працюють з 1 липня до 30 серпня. Про це депутатка розповіла «Голосу України». Крім того, для цієї категорії вступників у вишах діє окрема квота-2 при розподілі бюджетних місць. Схожі спрощені умови застосовують і під час вступних випробувань до коледжів.

Вступникам із прифронтових і окупованих територій держава також планує виплатити одноразову допомогу в розмірі 50 тис. грн. Фінансування здійснюється за підтримки ООН та ЮНІСЕФ.

Окремо для вступників-контрактників передбачені гранти:

  • від 17 000 грн на рік – за результатом від 150 балів із двох предметів НМТ (від 140 балів для окремих спеціальностей);
  • від 25 000 грн на рік – за результатом від 170 балів.

Гранти покривають лише частину вартості контракту – решту суми студент або його родина мають сплатити самостійно.

Нагадаємо, Кабмін підвищив студентські стипендії ще у червні 2026 року, затвердивши остаточні розміри виплат, включно з іменними стипендіями Президента, Верховної Ради та Кабміну.

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Теги: вступна кампанія окуповані території навчання фінансування держава Верховна Рада Кабмін стипендія студенти

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