Стипендії, гранти та 50 тис. грн: яку підтримку матимуть студенти з 1 вересня

На виплату академічних та іменних стипендій у державному бюджеті на 2026 рік передбачено 6,6 млрд грн

Мінфін: мінімальна стипендія зросте до 4000 грн, президентська – до 20 тис. грн

З 1 вересня 2026 року в Україні вдвічі підвищать академічні та іменні стипендії для студентів вишів і коледжів, а вступники з прифронтових та тимчасово окупованих територій отримають додаткову фінансову підтримку на навчання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство фінансів України.

На виплату академічних та іменних стипендій у державному бюджеті на 2026 рік передбачено 6,6 млрд грн – на 1,2 млрд грн більше, ніж торік. Відповідні видатки закладені в Держбюджеті-2026, який Верховна Рада ухвалила 3 грудня 2025 року.

Для студентів закладів вищої освіти з нового навчального року діятимуть такі розміри виплат:

мінімальна академічна стипендія – 4000 грн (була 2000 грн);

підвищена академічна стипендія – 5820 грн;

стипендія за галузевим принципом (підвищена) – 7420 грн;

президентська стипендія – 20 тис. грн на місяць.

Подвоюються виплати і для студентів коледжів та закладів фахової передвищої освіти: мінімальна академічна стипендія зросте до 3020 грн, а підвищена – до 4394 грн.

Підтримка вступників з прифронтя і ТОТ

Окремий пакет підтримки передбачений для абітурієнтів із прифронтових регіонів і тимчасово окупованих територій. За словами голови підкомітету з питань державної молодіжної політики Комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту Ірини Борзової, замість НМТ вони можуть пройти співбесіду в освітньому центрі при виші – такі центри працюють з 1 липня до 30 серпня. Про це депутатка розповіла «Голосу України». Крім того, для цієї категорії вступників у вишах діє окрема квота-2 при розподілі бюджетних місць. Схожі спрощені умови застосовують і під час вступних випробувань до коледжів.

Вступникам із прифронтових і окупованих територій держава також планує виплатити одноразову допомогу в розмірі 50 тис. грн. Фінансування здійснюється за підтримки ООН та ЮНІСЕФ.

Окремо для вступників-контрактників передбачені гранти:

від 17 000 грн на рік – за результатом від 150 балів із двох предметів НМТ (від 140 балів для окремих спеціальностей);

від 25 000 грн на рік – за результатом від 170 балів.

Гранти покривають лише частину вартості контракту – решту суми студент або його родина мають сплатити самостійно.

Нагадаємо, Кабмін підвищив студентські стипендії ще у червні 2026 року, затвердивши остаточні розміри виплат, включно з іменними стипендіями Президента, Верховної Ради та Кабміну.