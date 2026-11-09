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Україна втрачає населення: The Economist оцінив наслідки війни

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Україна втрачає населення: The Economist оцінив наслідки війни
Ще однією серйозною проблемою є різке зменшення кількості новонароджених
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За прогнозом ООН, до 2040 року на підконтрольній Києву території може залишитися близько 25 млн людей

Україна переживає одну з найглибших демографічних криз у своїй сучасній історії. Масовий виїзд громадян за кордон, падіння народжуваності та наслідки російської агресії призвели до скорочення населення на підконтрольній території приблизно до 27–28 млн осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналіз британського видання The Economist.

Скільки людей залишилося в Україні

За оцінками, наведеними The Economist, від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році чисельність населення на підконтрольній Києву території скоротилася приблизно з 37 млн до 27–28 млн осіб. Ще 3–5 млн українців перебувають на окупованих територіях, а понад 5 млн виїхали за кордон, переважно до європейських країн.

Однією з головних причин скорочення населення є вимушена міграція. Причому дедалі менше українських біженців розглядають повернення додому. За даними київського Центру економічної стратегії, наприкінці 2022 року повернутися планували 74% опитаних українців за кордоном. Нині таких залишилося 43%.

Ситуацію ускладнює невизначеність щодо тривалості війни та умов майбутнього життя в Україні. Російські атаки на міста й енергетичну інфраструктуру також створюють ризик нових хвиль вимушеного виїзду.

За одним зі сценаріїв Організації Об'єднаних Націй, до 2040 року населення підконтрольної Україні території може скоротитися приблизно до 25 млн осіб. Йдеться про прогноз, а не гарантований результат: демографічна динаміка залежатиме від перебігу війни, міграції та можливостей повернення громадян.

Народжуваність упала до критичного рівня

Ще однією серйозною проблемою є різке зменшення кількості новонароджених. У 2020 році сумарний коефіцієнт народжуваності в Україні становив приблизно 1,2 дитини на жінку. Нині він опустився до 0,8–0,9. Для простого відтворення поколінь необхідний показник близько 2,1 дитини.

У першій половині 2026 року кількість померлих в Україні перевищила кількість народжених більш ніж утричі. Така різниця між смертністю та народжуваністю посилює природне скорочення населення.

Війна впливає і на рішення українців створювати сім'ї. Мобілізація, бойові втрати, розлука партнерів, економічна нестабільність та невпевненість у майбутньому змушують багатьох відкладати народження дітей.

Демографиня Світлана Аксьонова застерігає, що тривале відкладання батьківства може призвести до того, що частина запланованих дітей так і не народиться. За песимістичним сценарієм, якщо війна триватиме до 2030-х років, коефіцієнт народжуваності може знизитися до 0,6 дитини на жінку.

Україна втрачає населення: The Economist оцінив наслідки війни фото 1
фото з відкритих джерел

Чому після війни не буде швидкого бебі-буму

The Economist звертає увагу на ще одну довгострокову проблему: покоління українців, народжених у 1990-х та 2000-х роках, є найменшими в сучасній історії країни. Саме ці люди зараз перебувають у віці, коли зазвичай створюють сім'ї та народжують дітей.

Навіть якщо бойові дії припиняться найближчим часом, швидкого відновлення народжуваності очікувати не варто. Потенційних батьків стає менше, частина молодих українців уже облаштувала життя за кордоном, а родини, які залишилися вдома, не завжди наважуються планувати дітей через безпекові та фінансові ризики.

За оцінкою демографів, наслідки нинішнього скорочення населення відчуватимуться десятиліттями. Навіть повернення частини біженців не зможе миттєво компенсувати втрати молодих поколінь.

Демографічна криза стає загрозою для економіки

Зменшення кількості населення впливає не лише на демографічні показники, а й на перспективи відбудови держави. Менша кількість працездатних громадян означає дефіцит працівників, скорочення внутрішнього споживання та додаткове навантаження на пенсійну й соціальну системи.

Окремою проблемою є зміна вікової структури населення. Через міграцію за кордон Україна втрачає значну частину жінок репродуктивного віку та дітей. Водночас бойові дії призводять до втрат серед чоловіків працездатного віку.

The Economist наголошує: навіть після завершення війни країні доведеться вирішувати питання повернення громадян, залучення іноземних працівників та створення умов, за яких українці захочуть залишатися вдома.

Росія використовує демографічні втрати України

Британське видання також звертає увагу на російську риторику щодо майбутнього України. Зокрема, у матеріалі згадуються висловлювання заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, який ставив під сумнів існування української нації, та заяви радника російського президента Антона Кобякова про заселення українських територій росіянами.

Автори аналізу пов'язують такі заяви з тим, що Росія сприймає демографічне ослаблення України як вигідний для себе наслідок війни. Масова еміграція, загибель людей та падіння народжуваності створюють довгострокові проблеми для української держави навіть за умови припинення бойових дій.

Водночас демографічний прогноз не є вироком. На майбутню чисельність населення впливатимуть безпекова ситуація, економічне відновлення, державна політика підтримки сімей та можливість повернення українців з-за кордону.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Reuters також попереджало про загрозу демографічного колапсу в Україні. Агентство повідомляло, що протягом наступного десятиліття країна може зіткнутися з дефіцитом 4,5 млн працівників. Серед причин називали масову еміграцію, низьку народжуваність та скорочення тривалості життя.

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Теги: українці за кордоном Світлана Аксьонова еміграція населення українці демографічна криза війна

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