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Ексдружина Віталія Кличка розповіла, де живуть та працюють їхні діти

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Наталія Єгорова із синами та донькою
фото з відкритих джерел

Віталій Кличко та Наталія Єгорова мають трьох дітей

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, співачка та модель Наталія Єгорова розповіла про їхніх спільних дітей. Жінка поділилася подробицями з життя синів та доньки. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю Єгорової Oboz.ua.

У шлюбі у Віталія Кличка та Наталії Єгорової народилося троє дітей: донька Єлизавета та сини Єгор і Максим. Усі діти мера Києва мешкають за кордоном у різних країнах, однак підтримують зв’язок. «У мене троє дітей, і всі вони абсолютно різні – три окремі особистості. Але водночас між ними неймовірний зв'язок. Сьогодні вони живуть у трьох різних країнах, проте залишаються дуже близькими. Для мене це надзвичайно важливо. Я ніколи не ділила дітей, вони завжди росли разом. І я завжди намагалася донести до них, що сім'я – це найважливіше, а брати й сестри – це люди, які можуть залишитися твоїми найближчими друзями на все життя», – розповіла мати.

Віталій Кличко з Наталією Єговою та їхніми дітьми на початку 2000-років
Віталій Кличко з Наталією Єговою та їхніми дітьми на початку 2000-років
фото з відкритих джерел

Як розповіла Наталія Єгорова, її 23-річна дочка Єлизавета Кличко вивчає психологію. Мати впевнена, що дочка стане професіоналом. Незабаром їй виповниться 24 роки, дівчина мешшкає у Нідерландах. 

Наталія Єгорова з дочкою Єлизаветою Кличко
Наталія Єгорова з дочкою Єлизаветою Кличко
фото: Іnstagram/natalia_yegorova

Старший син експодружжя, 26-річний Єгор займається бізнесом та працює в трейдинговій компанії у Великій Британії.

Наталія Єгорова із сином Єгором Кличком
Наталія Єгорова із сином Єгором Кличком
фото: Іnstagram/natalia_yegorova

Водночас молодший син Єгорової, 21-річний Максим Кличко, як і батько, обрав спорт та мешкає у США. «Він пішов шляхом батька у професійному спорті, грає в баскетбол за американський університет, а також за збірну України. Щодо того, хто більше схожий на мене, а хто – на Віталія, мені складно так розділяти. У кожному з них є щось і від мами, і від тата, але водночас кожен – абсолютно окрема особистість», – зауважила жінка.

Наталія Єгорова з сином Максимом Кличком
Наталія Єгорова з сином Максимом Кличком
фото: Іnstagram/natalia_yegorova

Також ексдружина Кличка розповіла, як її діти ставляться до війни в Україні. За її словами, ця тема є обговорюваною в їхній родині. «Звичайно, ми говоримо про Україну і про війну. Це частина історії нашої родини, і вона не може залишатися осторонь їхнього життя. Але водночас для мене дуже важливо, щоб діти мали право жити власним життям, будувати його і мріяти про майбутнє. І, мабуть, одна з речей, якими я найбільше пишаюся як мама, – навіть не їхні досягнення, а те, наскільки сильно вони люблять одне одного. Для мене це величезне щастя», – сказала Єгорова.

Віталій та Наталія Кличко одружилися 26 квітня 1996 року. У сім’ї Кличків народилося троє дітей: у 2000 році – син Єгор-Деніел, у 2002-му – дочка Єлизавета-Вікторія, у 2005-му – син Максим. Про розлучення пари стало відомо у серпні 2022 року. Нині Наталія Єгорова мешкає у Німеччині. 

Нагадаємо, київський міський голова Віталій Кличко, який з 2022 року офіційно розлучений зі своєю дружиною Наталією Єгоровою, вперше за понад три роки розкрив подробиці особистого життя.

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Теги: дружина діти Віталій Кличко

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