Ексдружина Віталія Кличка розповіла, де живуть та працюють їхні діти
Віталій Кличко та Наталія Єгорова мають трьох дітей
Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, співачка та модель Наталія Єгорова розповіла про їхніх спільних дітей. Жінка поділилася подробицями з життя синів та доньки. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю Єгорової Oboz.ua.
У шлюбі у Віталія Кличка та Наталії Єгорової народилося троє дітей: донька Єлизавета та сини Єгор і Максим. Усі діти мера Києва мешкають за кордоном у різних країнах, однак підтримують зв’язок. «У мене троє дітей, і всі вони абсолютно різні – три окремі особистості. Але водночас між ними неймовірний зв'язок. Сьогодні вони живуть у трьох різних країнах, проте залишаються дуже близькими. Для мене це надзвичайно важливо. Я ніколи не ділила дітей, вони завжди росли разом. І я завжди намагалася донести до них, що сім'я – це найважливіше, а брати й сестри – це люди, які можуть залишитися твоїми найближчими друзями на все життя», – розповіла мати.
Як розповіла Наталія Єгорова, її 23-річна дочка Єлизавета Кличко вивчає психологію. Мати впевнена, що дочка стане професіоналом. Незабаром їй виповниться 24 роки, дівчина мешшкає у Нідерландах.
Старший син експодружжя, 26-річний Єгор займається бізнесом та працює в трейдинговій компанії у Великій Британії.
Водночас молодший син Єгорової, 21-річний Максим Кличко, як і батько, обрав спорт та мешкає у США. «Він пішов шляхом батька у професійному спорті, грає в баскетбол за американський університет, а також за збірну України. Щодо того, хто більше схожий на мене, а хто – на Віталія, мені складно так розділяти. У кожному з них є щось і від мами, і від тата, але водночас кожен – абсолютно окрема особистість», – зауважила жінка.
Також ексдружина Кличка розповіла, як її діти ставляться до війни в Україні. За її словами, ця тема є обговорюваною в їхній родині. «Звичайно, ми говоримо про Україну і про війну. Це частина історії нашої родини, і вона не може залишатися осторонь їхнього життя. Але водночас для мене дуже важливо, щоб діти мали право жити власним життям, будувати його і мріяти про майбутнє. І, мабуть, одна з речей, якими я найбільше пишаюся як мама, – навіть не їхні досягнення, а те, наскільки сильно вони люблять одне одного. Для мене це величезне щастя», – сказала Єгорова.
Віталій та Наталія Кличко одружилися 26 квітня 1996 року. У сім’ї Кличків народилося троє дітей: у 2000 році – син Єгор-Деніел, у 2002-му – дочка Єлизавета-Вікторія, у 2005-му – син Максим. Про розлучення пари стало відомо у серпні 2022 року. Нині Наталія Єгорова мешкає у Німеччині.
Нагадаємо, київський міський голова Віталій Кличко, який з 2022 року офіційно розлучений зі своєю дружиною Наталією Єгоровою, вперше за понад три роки розкрив подробиці особистого життя.
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