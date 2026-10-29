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П’ятеро синів і п’ятеро доньок. У Львові 42-річна жінка народила десяту дитину

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Найстаршій дитині породіллі 14 років тому
фото: Друге медичне об’єднання Львова

Багатодітна мама розповіла, як виховує десятьох дітей

42-річна львів’янка Анна вдесяте стала матір’ю. Жінка народила дочку, на дівчинку вдома чекають четверо сестер та п’ятеро братів. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Другого медичного об’єднання Львова.

Народження Евеліни найбільше чекали її брати та сестри. За словами їхньої матері Анни, діти часто просили її про ще одну сестру, аби їх у родині було порівну: «Мамо, нехай буде сестричка! Має бути чесно, порівну».

П’ятеро синів і п’ятеро доньок. У Львові 42-річна жінка народила десяту дитину фото 1
фото: Друге медичне об’єднання Львова

Вперше Анна стала мамою 14 років тому. Десяті пологи для жінки минули легше, однак вона хвилювалася, що вони навпаки будуть складнішими. «Кожні пологи різні, і я завжди радію, що все добре», – поділилася жінка.

Породілля поділилася, що зазвичай її сини поспішали народжуватися і з’являлися на світ на тиждень чи два раніше, однак дочки народжувалися завжди у термін. Евеліна, як і її сестри, також народилася у прогнозовану лікарями дату.

П’ятеро синів і п’ятеро доньок. У Львові 42-річна жінка народила десяту дитину фото 2
фото: Друге медичне об’єднання Львова

Жінка також розповіла, як їй вдається виховувати десятьох дітей. За її словами, у кожної дитини є свій розклад, обов’язки та «нагороди» від батьків за виконану роботу. Старший син Анни самостійно склав графік для братів та сестер, аби полегшити обов’язки мами після пологів.

Нагадаємо, мешканка села Половлі, що на Рівненщині, Галина Приступа народила 16-ту дитину. Галина Приступа народила дівчинку, дитина зʼявилася на світ із вагою 3,445 кг та зростом 53 см. У родині Галини Приступи вісім синів та вісім доньок, десять із них нині мешкають із батьками. Старші діти вже живуть окремо. Найстаршому 24 роки, він уже має власних дітей.

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Теги: вагітність діти Львів лікарня

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П’ятеро синів і п’ятеро доньок. У Львові 42-річна жінка народила десяту дитину
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