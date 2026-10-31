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Нардепка повідомила, у якому форматі студенти Університету Шевченка складатимуть сесію

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Нардепка повідомила, у якому форматі студенти Університету Шевченка складатимуть сесію
Студенти складатимуть іспити онлайн
фото: glavcom.ua

Нардепка наголосила, що безпека студентів має бути пріоритетом

Київський національний університет імені Тараса Шевченка скасував наказ про очне складання сесії. Студенти складатимуть іспити в онлайн-форматі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нардепку Ірину Борзову.

«КНУ імені Тараса Шевченка скасував наказ про очне складання сесії. Студенти складатимуть іспити онлайн. Ректор наголосив, що наказ був виданий помилково. Дякую за правильне рішення. Безпека студентів має бути пріоритетом!», – йдеться у повідомленні.

Нардепка повідомила, у якому форматі студенти Університету Шевченка складатимуть сесію фото 1

Нагадаємо, у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з'явився новий ректор – ним став голова Вченої ради вишу Валерій Копійка, якого обрали на виборах 27 жовтня. До цього він вже кілька місяців виконував обов'язки ректора, тож перемога фактично закріпила його на посаді.

За нового ректора проголосувало понад половину учасників голосування, вибори відбулися вже у першому турі. Явка перевищила 81%, що дало змогу визнати голосування легітимним.

Закон «Про вищу освіту» зобов'язує Міністерство освіти і науки України підписати з новообраним ректором контракт на п'ять років протягом місяця від дня обрання. Конкурс на посаду ректора КНУ оголосило Міністерство освіти і науки України 2 березня, спочатку вибори призначили на 27 травня 2026 року, проте 11 травня їх було перенесено на 27 жовтня. На період виборчого процесу Валерія Копійку замінив Володимир Ільченко.

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Теги: університет освіта

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